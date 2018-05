Ivanka Trump obrušila se na Roland Garros zbog Serene Williams!

Ivanka Trump, kći i savjetnica predsjednika Donalda Trumpa, u četvrtak je nazvala "apsurdnom" odluku organizatora teninskog turnira French Open da Serenu Williams, koja se vraća s porodiljskog dopusta, ne postave za nositeljicu turnira.

"To je smiješno. Serena Williams je sjajna sportašica (najbolja ikada) i divna nova majka. Niti jedna žena nikada ne bi smjela biti profesionalno kažnjena zbog rođenja djeteta. WTA treba smjesta promijeniti to pravilo", napisala je Ivanka na Twitteru.

Predsjednikova kći je komentirala izvješće ESPN-a da Williams, koja je bila prva na WTA ljestvici prije nego je napravila pauzu od natjecanja i u rujnu prošle godine rodila kći Olympiju, ove godine ne može biti nositeljica na Roland Garrosu jer je trenutno rangirana kao 453. igračica svijeta.

No, kao što se to radi u Wimbledonu, i u Parizu su mogli trostrukoj pobjednici French Opena dati pozivnicu i promovirati je u nositeljicu bez obzira na plasman, no to su odbili.

Čelni ljudi Roland Garrosa su priopćili da će se nositelji i ove godine određivati kao prošle – isključivo po mjestu na WTA ljestvici. Serena će se tako suočiti s vjerovatno mnogo težim suparnicama već u prvim kolima turnira.

Prvo je očekuje dvoboj s Čehinjom Kristinom Pliskovom, 70-om igračicom svijeta, a u osmini finala bi ju mogla dočekati Marija Šarapova.