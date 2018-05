Mate Pavić prvi Hrvat na teniskom Mt. Everestu

Kako smo i najavljivali, Mate Pavić od ponedjeljka je i službeno najbolji tenisač svijeta u konkurenciji parova. Mladom Splićaninu pošlo je za rukom ono što dosad nije uspjelo niti jednom hrvatskom tenisaču ili tenisačici: popeti se na sam teniski Mt. Everest. I ondje je sam, iako se često događa da igrači parova podijele prvo mjesto jer u principu postižu iste rezultate. No, Mate je lani igrao neke turnire i bez svog stalnog partnera Olivera Maracha (stisnula su ga leđa) – s Ivanom Dodigom tako je osvojio turnir u Hamburgu – pa je Hrvat prvi, a Austrijanac tek četvrti, no i njemu je to najbolji plasman u karijeri. Između njih ugnijezdili su se Lukasz Kubot i Marcelo Melo koji dijele drugo i treće mjesto.

Mate je, s 24 godine i 10 mjeseci, ujedno najmlađi broj jedan svjetskog tenisa od 1996. godine i Todda Woodbridgea.

Čestitke Rakitića i Mandže

Zanimljivo je da Pavić na prvo mjesto dolazi nakon tjedna koji mu i nije bio baš briljantan. On i Marach su na turniru Masters 1000 u Rimu zaustavljeni u četvrtfinalu (poraz od Cuevasa i Granollersa), ali niti Matini glavni konkurenti Kubot i Melo nisu otišli dalje. A to je bio uvjet da naš tenisač izbije na prvo mjesto.

– Naravno da mi ovo puno znači. Vjerovao sam da će se to dogoditi jednog dana, ali, iskreno rečeno, nisam mislio da će se to dogoditi tako brzo. Posebno stoga što sam prošle godine u ovo vrijeme bio tek negdje 30. na listi – kaže Mate koji je ovih dana primio brojne čestitke od mnogih poznatih sportaša, među kojima i od Ivana Rakitića i Marija Mandžukića.

– Malo se čudno osjećam, možda zato što u Rimu i nismo odigrali najbolje. Puno bolje bih se osjećao da se to dogodilo na početku godine kada smo bili u pobjedničkoj seriji i, između ostaloga, osvojili Australian Open. No, s vremenom će sve doći na svoje.

Mate je ove godine s Marachom osvojio tri trofeja (i odigrao još dva finala), lani još jedan (i tri finala).

– Uvijek sam bio na terenu, uvijek u doticaju sa sportom. Trenirao sam košarku nekoliko godina (Pavić je visok 193 cm – op. a.), kao i neke druge sportove, ali u tenisu sam uvijek bio dobar i uvijek sam uživao – otkriva Mate.

Zna se da je počeo s četiri godine, čeznutljivo je kroz prozor gledao kako otac Jakov (na dvama terenima na Baterijama) podučava tenisu stariju sestru Nađu, pa se i on poželio priključiti. Bio je veliki talent i na početku je razmišljao samo o pojedinačnoj karijeri. Ljevoruki Mate u siječnju 2011. bio je među pet najboljih juniora na svijetu. No, već se tada iskazao i kao timski igrač, iste je godine osvojio juniorski Wimbledon u paru s Britancem Morganom.

Ima tri Grand Slam naslova

Bilo je u Matinoj pojedinačnoj karijeri i povremenih bljeskova, poput drugog kola Umaga 2012., kada je u prvom kolu senzacionalno pobijedio nekad prvog tenisača svijeta Juana Carlosa Ferrera ili drugog kola Hertogenboscha 2014. (nakon prijeđenih kvalifikacija), kada je nanizao tri pobjede nad igračima iz Top 100 (Stahovski, Lorenzi i A. Gonzalez). Osvojio je četiri turnira iz kategorije Futures (posljednji u ožujku 2015.), ali činjenica je da na ATP turnirima ima samo tri pobjede.

– Uvijek ću pomalo žaliti što nisam više igrao u pojedinačnoj konkurenciji, što nisam spoznao koji su mi istinski dometi. No, kad me 2015. s Michaelom Venusom krenulo u parovima, meni se otvorila nova perspektiva. A onda sam prije 14 mjeseci počeo suradnju s Marachom. Mislili smo da ćemo odigrati samo Miami, ali ostali smo zajedno.

No, kao što se vidi, u parovima se također može izgraditi velika karijera. Mate već ima tri Grand Slam naslova (jedan u muškoj i dva u mješovitoj konkurenciji) i još 10 drugih trofeja. Zaradio je već 1,7 milijuna USD, a u parovima se, pokazuju to braća Bryan, može igrati i do 40. To je još 16 godina za Matu...