Pametni mobiteli i digitalni satovi strogo su im zabranjeni, oni sa "slabijim mjehurom" postaju sumnjivi

U Hrvatskoj je vrlo malo periodičnih sportskih priredbi koje okupe istog časa sve najbolje sportaše svijeta. Godinama je to bila samo skijaška Snježna kraljica, potom se pojavila utrka Svjetskog prvenstva u reliju, a u Zagrebu se upravo događa treće izdanje Grand Chess Toura, turnir najboljih svjetskih šahista na kojem su se okupili aktualni svjetski prvak (Carlsen), izazivač mu (Nepomnjašči), bivši svjetski prvak (Topalov), vjerojatni budući svjetski prvak (Firouzja) i niz drugih velemajstora iz samog svjetskog vrha.

A svi oni u zagrebačkom hotelu Westin imaju savršene uvjete. Dok igraju svoje partije, u Kristalnoj dvorani čuje se samo "zujanje" klimatizacijskih uređaja. Publici je zabranjeno razgovarati i sve se odvija u apsolutnoj tišini, što je i razumljivo s obzirom na razinu koncentracije koja je igračima potrebna da u mislima prizovu sve one naučene teorije otvaranja ili svu kombinatoriku pri finiširanju partija.

Nagradni fond 175.000 USD

Ni igrači, baš kao ni publika, ne smiju se koristiti elektronskim pomagalima bilo koje vrste – pametnim mobitelima, fotoaparatima, tabletima, laptopima. Štoviše, ako se igrač zabunom i zaputi u dvoranu s mobitelom, mora ga pohraniti kod glavnog suca. Ako bi pak zaboravio skinuti svoj digitalni sat pa s njim odigra partiju, bit će diskvalificiran.

Sve su to mjere predostrožnosti da ne dođe do pokušaja varanja odnosno korištenja sekundanata elektronskim putem. A među "primitivnijim" metodama u tom smislu svojedobno su bili odlasci u toalet, pa bi svaki igrač koji se žali na odveć propusni mjehur postao sumnjivac. I takvog bi se onda dodatno kontroliralo. Možda ne baš onako kako se to događa pri uzimanju uzoraka za dopinšku kontrolu (kada kontrolor mora osobno vidjeti odakle to curi mlaz), ali pretres bi sucima bio dopušten.

No, kako "viša sila" ne pita kada će nekoga igrača potjerati na stranu, organizatori ovakvog turnira obvezni su osigurati toalet samo za igrače. Da se ne bi dogodilo da neki igrač napusti partiju i da cupka pred zahodom čekajući svoj red s drugim gostima hotela i da mu istodobno vrijeme za igranje sljedećeg poteza ne nestaje. A ubrzani turnir igra se tako da svaki od igrača za partiju ima na raspolaganju samo 25 minuta plus 10 sekundi nakon svakog poteza. A u "blitz" dijelu turnira igrači imaju po pet minuta plus tri sekunde za potez i taj, još atraktivniji dio zagrebačkog turnira, događat će se danas i sutra.

Za ukupni poredak na turniru zbrojit će se rezultati ubrzanog (rapid) i brzopoteznog (blitz) dijela i proglasiti najbolji sudionici. A svi oni dobit će za dugo sjećanje i jedan tradicionalni hrvatski proizvod (kravatu Croata), ali i primjerenu novčanu nagradu iz svote od onih 175 tisuća američkih dolara nagradnog fonda. A to je novac koji, suprotno običajima u drugim sportovima, osigurava Grand Chess Tour, a ne domaćin.

A na domaćinu je da pokrije troškove smještaja, sudaca, najma i pripreme dvorane te osiguranja. A sve to ukupno, kazao nam je direktor turnira Zlatko Klarić, iznosi oko milijun kuna:

– Obvezni smo osigurati i neovisnu i jaku internetsku liniju jer sve partije i stručni komentari mogu se pratiti uživo na službenoj stranici turnira. A to radi specijalizirana tvrtka čiji posao vrijedi 200 tisuća dolara.

Osiguranje zagrebačkog turnira iznimno je jako ne samo zbog toga što su nam gosti najbolji svjetski šahisti nego i zato što je čovjek koji je ovaj turnir doveo u Hrvatsku na listi ruskih državnih neprijatelja. Zbog toga Gari Kasparov, veliki borac za ljudska prava i protivnik Putinova režima, ima i osobno osiguranje.

Moskovskim vlastodršcima ne sviđa se to što o rusko-ukrajinskom ratu govori kao o najbrutalnijoj agresiji nakon Drugog svjetskog rata, a zacijelo im se neće svidjeti ni Kasparovljeva gesta ugošćivanja najtalentiranijih ukrajinskih šahista. Njih je četvero i Kasparovljeva zaklada pobrinula se da svi oni s roditeljskom pratnjom budu gosti organizatora, a Kasparov osobno s njima je u petak i subotu održao posebnu radionicu.

Za razliku od prethodnih godina kada su natjecanja održana u Novinarskom domu odnosno Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici, ove godine sve se zbiva u hotelu i oko njega pa Klarić ističe:

– Dvaput sam zakasnio s rezervacijom Kristalne dvorane pa sam je sada rezervirao još krajem studenoga. Ovo je za igrače jako zgodno jer iz dizala idu izravno na partiju, a u pauzi mogu otići čak i do sobe. Kada ste igrač ove razine, u ovakvom sustavu natjecanja, jako je bitno da možete deset minuta ostati sami.

Premda nije imao posebnih zahtjeva kao ni ostali igrači, svjetski prvak ipak je imao nešto drukčiji tretman koji nam je pojasnio direktor Klarić:

– Carlsen je na specijalnom ugovoru. On ima korporacijski isplaniran dan i ako je predviđeno da 15 minuta bude na presici ili u nekoj sponzorskoj priči, on na početku 16. minute ustaje i odlazi. To su ti njegovi posebni ugovori.

A tog posebnog igrača nećete vidjeti kako se u dvorani zadržava ni sekundu dulje no što je potrebno. Njemu se zacijelo ne može dogoditi što i Wesleyju Sou i Jordenu Van Foreestu koji su nakon vlastite partije ostali razgovarati o tom svojem dvoboju.

– Ovi novi naraštaji društveniji su od igrača iz mojeg doba kada su stalno bili neki ratovi. Tada su taštine očito bile jače – kazuje Klarić koji objašnjava i zašto, unatoč vrhunskoj Westinovoj kuhinji, nije rijetkost sudionike turnira vidjeti i po zagrebačkim restoranima.

– Ako idete na hotelsku večeru, onda gledate iste ljude protiv kojih ste taj dan igrali i igrat ćete opet za koji dan. I zato šahisti prakticiraju odlazak na večeru negdje drugdje, da promijene okruženje. A Zagreb im u smislu raznovrsnosti doista ima što ponuditi.

Skijaš među šahistima

A u toj ponudi mogao bi dodatno uživati i Magnus Carlsen koji, nakon završetka turira, planira u Hrvatskoj ostati još tri dana. Da je zimsko doba, s obzirom na to da je Norvežanin, Carlsen bi se možda zaputio na Sljeme, na skijašku rekreaciju i to bi mu zacijelo omogućio Marin Marušić, čovjek koji je 17 godina bio tehnički direktor Snježne kraljice, a sada je predsjednik Organizacijskog odbora zagrebačkog turnira iz serije Grand Chess Tour. Uostalom, pomogao mu je da se razonodi igrajući padel jer kao i svaki vrhunski sportaš i najbolji svjetski šahist treba ispušni ventil.

Kako je u šah dospio jedan skijaški trener i bivši izbornik juniorske reprezentacije?

– Radim za kompaniju kojoj je vlasnica supruga glavnog sponzora ovog turnira SuperUniteda pa sam zamoljen da pomognem oko turnira – objasnio je Marušić.

>> Pogledajte koliko je Sandra Perković zaradila za samo dva dana, svota je poprilična