Ivan Perišić oduševio porukom na Instagramu, pala i posveta: 'Glavonja is on fire'

Nizozemski prvak PSV iz Eindhovena demonstrirao je silu u prvenstvenoj utakmici protiv Zwollea, koju je riješio u svoju korist s uvjerljivih 6:1. Iako je pitanje prvaka već odavno bilo riješeno, utakmicu je obilježio dvadesetogodišnji reprezentativac Bosne i Hercegovine Esmir Bajraktarević. Mladi ofenzivac odigrao je utakmicu karijere, upisavši čak dva pogotka uz tri asistencije, čime je potvrdio da se razvija u igrača svjetske klase pod budnim okom jednog od svojih mentora, Ivana Perišića.

Nije trebalo dugo čekati na reakciju iskusnog hrvatskog asa. Perišić, koji od Bajraktarevićevog dolaska u klub ima ulogu starijeg brata i mentora, oglasio se na svom Instagram profilu. Objavio je Esmirevu fotografiju uz kratku, ali efektnu poruku: "Glavonja is on fire", čime je na simpatičan način dao do znanja koliko je ponosan na izdanje svog mladog kolege. Ovaj potez samo je nastavak niza javnih pohvala i podrške koje Perišić upućuje Bajraktareviću.

Njihov odnos privukao je pažnju javnosti još prošle sezone nakon jedne kup utakmice protiv Heerenveena, u kojoj je Bajraktarević također zabio dva gola. Perišić mu je tada, uz zajedničku fotografiju s hrvatskom i bosanskohercegovačkom zastavom, poručio: "Bravo glavonja moj. Ostavi nešto i za treći mjesec", aludirajući na važne utakmice reprezentacije BiH. Ta je poruka izazvala lavinu pozitivnih reakcija u susjednoj državi i pokazala da prijateljstvo ne poznaje granice.

Koliko mu znači Perišićeva podrška, potvrdio je i sam Bajraktarević u nekoliko navrata. "S Ivanom razgovaram svaki dan. On je igrač od kojeg mogu mnogo naučiti, jer je postigao nevjerojatne stvari u karijeri. Stariji je od mene, ali je izuzetno zabavan i pun energije. Mlad je u duši, iako se bliži kraju karijere", izjavio je mladi nogometaš, opisujući Perišića kao ključnu figuru u svojoj prilagodbi na europski nogomet nakon dolaska iz američkog New England Revolutiona.

Perišićeva podrška nije ostala samo na lijepim riječima i objavama na društvenim mrežama. Svojedobno je, nakon što je Bajraktarević počeo dobivati sve više prilika u PSV-u, javno "prozvao" i izbornika BiH Sergeja Barbareza. Uz zajedničku fotografiju poručio mu je: "Izborniče, mali je spreman", jasno lobirajući da se mladi talent vrati u reprezentaciju, što se na kraju i dogodilo. Njihova bliskost vidljiva je i na terenu, gdje Perišić često grli i savjetuje Bajraktarevića nakon dobrih poteza, a ostat će upamćena i scena s proslave naslova prvaka kada je Perišić pred tisućama navijača skandirao "Bosna, Bosna... Esmire, Esmire!", što su mediji u BiH opisali kao gospodski potez.