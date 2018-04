Ovako bi predsjednik Hajduk riješio problem sudaca: To želimo u finalu s Dinamom

U finalu Kupa želimo strane suce, poručio je predsjednik Hajduka Ivan Kos koji je komentirao suđenje u HNL-u.

- Nisam kompetentan da govorim o kvaliteti suđenja, ali evidentno je da je hrvatsko suđenje konstantno tema i to je problem. Kada suci padnu u drugi plan znači da dobro odrađuju svoj posao. Nekoliko je segmenata. Selekcija sudaca. Pitanje je sustava, pitanje je napredovanja sudaca, što je s mladima koji su napredovali, po kojem kriteriju... Opet razgovaramo o izlogu, o sucima koji su u prvoj HNL, a u suštini esencija i problematika dolaze puno dublje. Koji su suci napredovali, po kojem kriteriju, zašto, po kojim linijama i kako. Odgovor je jednostavan. Nemamo nijednu trojku na velikom natjecanju. Već kad to dobijete kao podatak svi se moramo zapitati gdje je odgovornost onih koji su se bavili svim tim sucima - rekao je Kos za N1.

Je li rješenje dovesti strane suce?

- Mislim da bismo svi mirnije spavali jer bi se zbog nerada komisija, institucija i nepovjerenja koje se stvorilo trenutno u hrvatskom nogometu možda otklonilo to nepovjerenje. U Hrvatskoj postoje suci koji mogu to odraditi, no nažalost zbog mulja koji se stvorio oko njih, što objektivno što subjektivno, imaju breme da im se ne oprašta niti slučajna pogreška. Smatram da se prvo sustav mora počistiti. Danas bi najbolje rješenje radi svih bilo da to bude strani sudac - zaključio je Kos.