Ivan Bebek večeras će u finalu SP-a imati funkciju koja u Hrvatskoj ne postoji. Znate li što je Support VAR?

Sa Svjetskog klupskog prvenstva u SAD-u nekidan je uz ovacije odšetao posljednji hrvatski nogometaš, Luka Modrić – nakon što je s Real Madridom u polufinalu poražen od PSG-a (0:4), ali hrvatski nogomet ipak će imati jednog predstavnika u finalu ovog prestižnog Fifina natjecanja, 48-godišnjeg Riječanina Ivana Bebeka – aktera u VAR-sobi.

Naime, Fifa je za finale SP-a Chelsea – PSG (nedjelja, East Rutherford, 21 sat) delegirala Bebeka na funkciju koja ne postoji u SuperSport HNL-u, a zove se Support VAR. Preciznije, Bebek će u VAR-ovoj hijerarhiji u finalu SP-a biti treći u vertikali odlučivanja: prvi je VAR Nijemac Bastian Dankert, a uloga VAR-asistentice povjerena je Tatiani Guzman iz Nikaragve.

Ne komunicira sa sucima

Koja će onda točno biti Bebekova zadaća u finalu, pojasnio nam je sugovornik iz naše sudačke organizacije.

– Ivan Bebek bit će osoba koja će u VAR-sobi stajati iza VAR-a i VAR-asistenta. On na toj dužnosti ne komunicira sa sucima na terenu, nego samo s kolegama u sobi, a pozorno prateći njihov rad za vrijeme utakmice ima ulogu svojevrsnog korektiva. U toj ulozi ima mogućnost upozoriti na eventualni previd kolega u VAR-sobi; ako su postupili suprotno protokolu ili ako nisu upotrijebili sve resurse koje imaju na raspolaganju, a siguran je da im može pomoći – kaže naš izvor, dodajući kako Bebekova nazočnost kao službene osobe u finalu Svjetskog prvenstva ima osobitu težinu.

– Ivan je bio VAR-sudac na polufinalu PSG – Bayern. To znači da ga Fifa smatra jednim od pet najboljih VAR-sudaca na svijetu.

Ivan Bebek bio je ulozi VAR-a ili VAR-pomoćnika na čak osam utakmica Svjetskog prvenstva u sedam gradova krstareći Sjedinjenim Američkim Državama uzduž i poprijeko. Pogledajte taj zavidni Bebekov itinerar u posljednjih mjesec dana: PSG – Atlético 4:0 (Los Angeles), River Plate – Urawa Reds 3:1 (Seattle), Palmeiras – Al Ahly 2:0 (East Rutherford), Fluminense – Ulsan 4:2 (East Rutherford), Benfica – Bayern 1:0 (Charlotte), Real Madrid – RB Salzburg 3:0 (Philadelphia), Real Madrid – Juventus 1:0 (Miami) i PSG – Bayern 2:0 (Atlanta).

Tako Ivan Bebek – kao važan akter u Fifinoj VAR-sobi – upravo doživljava svojevrsne vrhunce svoje dužnosničke karijere, a toga je bio lišen dok je bio aktivni sudac. Naime, Bebek nikada nije bio sudac na najvećim nogometnim smotrama, Europskom ili Svjetskom prvenstvu (kao nijedan naš sudac od uspostave samostalnosti), u Ligi prvaka zaustavio se na samo 12 utakmica, u Europskoj ligi odradio ih je 35, a osim što je rekorder po broju odsuđenih derbija Dinamo – Hajduk, zvali su ga i da sudi derbije u Grčku, na Cipar, u Saudijsku Arabiju i Egipat. Na tri utakmice Europskog prvenstva 2008. bio je četvrti sudac.

Otkako je 2023. otišao u sudačku mirovinu, Bebek je počeo graditi karijeru VAR-suca. Spomenuti nastupi na Svjetskom klupskom prvenstvu do sada su Ivanov najveći doseg, što znači da nije bio uvršten među 20 VAR-sudaca na prošlogodišnjem Euru u Njemačkoj. Ni u Ligi prvaka zasada nema osobito visoku kotu; ukupno je od jeseni 2023. godine bio VAR-sudac na samo šest utakmica grupne faze, posljednji put u veljači 2024. – dakle nijednom u protekloj sezoni.

U grupnoj fazi Europske lige imao je samo jedan nastup u protekloj sezoni, a u Konferencijskoj ligi – nijedan. No Bebek očito ima viši rejting u Fifi nego u Uefi, pa ga se na sjevernoameričkom kontinentu kao VAR-suca može očekivati i sljedeće godine na Svjetskom prvenstvu reprezentacija.

Trojica Australaca

Inače, trojica sudaca na finalu Chelsea – PSG bit će Australci: glavni Alireza Faghani, pomoćnici Anton Shchetinin i Ashley Beecham, a četvrti sudac bit će Argentinac Facundo Tello.

Finale Svjetskog prvenstva intrigira iz mnogo razloga, a jedan je zaista upečatljiv: pobijedi li Paris SG, postat će momčad koja je je u jednoj sezoni pobijedila na svim natjecanjima u kojima je nastupila. Prethodno je već osvojio trofeje u francuskom Superkupu (Trophee des Champions), francuskom prvenstvu, Francuskom kupu i u Ligu prvaka.

Zanimljivost je kako je PSG u grupnoj fazi Lige prvaka u prošloj sezoni osvojio samo dva boda više od Dinama (13-11), a potom od veljače do srpnja među ostalim u Ligi prvaka i na Svjetskom klupskom prvenstvu pobjeđivao ili izbacivao Liverpool, Aston Villu, Arsenal, Inter, Atlético Madrid, Bayern i Real Madrid. Naslov svjetskog prvaka bio bi kruna veličanstvene sezone, ali ne i prvi trofej svjetskog prvaka za trenera Luisa Enriquea. On je to natjecanje, tada u drukčijem formatu, osvojio 2015. s Barcelonom pobijedivši u finalu River Plate u Yokohami s 3:0.