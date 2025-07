Italija je u potpunoj euforiji nakon dolaska Modrića: Pogledajte što rade zbog kapetana vatrenih

Koliki značaj ima dolazak hrvatskog kapetana Luke Modrića (39) u redove sedmerostrukog prvaka Europe najbolje pokazuju današnje naslovnice dva najveća sportska dnevnika u Italiji, "La Gazzette dello Sport" i "Corriere dello Sport". U oba sportska dnevnika Modrić u dresu AC Milana zauzima središnje mjesto na naslovnici. "Gazzetta" u naslovu ističe "Modrić potpisao - Milanovo zlato". Navodi se i Modrićeva izjava: "Izabrao sam veliki klub. Došao sam ovdje da bih pobjeđivao, a navijači će biti ponosni".

Također, navodi se da će Modrić na dresu imati broj 14. Luka je u svom debiju za hrvatsku reprezentaciju u ožujku 2006. u Baselu, kada smo u prijateljskoj utakmici pobijedili Argentinu s 3-2, na dresu imao baš broj 14. Isti broj imao je i dok je igrao za Tottenham. Taj broj poznavatelji nogometa najviše vežu uz velikog nizozemskog nogometaša i trenera Johana Cruyffa.

On je za igračkih dana u Ajaxu nosio dres s brojem 9, ali to se je promijenilo krajem listopada 1970. u utakmici protiv PSV Eindhovena. Bio je to njegov povratak na teren nakon ozljede i umjesto dresa s brojem 9 dobio je rezervni dres na kojem je bio broj 14.

I na naslovnici dnevnika "Corriere dello Sport" središnje mjesto zauzima slika Modrića u dresu "Rossonera". U nadnaslovu piše "Umjetnik Modrić", a veliki naslov ističe "Dobrodošao Picasso".