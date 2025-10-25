Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 132
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT TRUMP PUTIN
#Barkod
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
SLAVLJE GOSTIJU NA MAKSIMIRU

Istra šokirala Lokomotivu preokretom u ludoj utakmici, pao jedan od najljepših golova sezone

Zagreb: Lokomotiva i Istra sastali se u 11. kolu SuperSport HNL-a
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
1/5
VL
Autor
Stipe Karadžole/Hina
25.10.2025.
u 17:46

U prvom subotnjem susretu 11. kola HNL-a nogometaši pulske Istre 1961 su nakon preokreta na maksimirskom stadionu pobijedili Lokomotivu 2-1

Lokomotiva je upisala treći poraz u sezoni i ostala je treća na ljestvici. Istra 1961 je došla na peto mjesto i ima samo bod manje od subotnjeg suparnika. Lokomotiva je povela u 15. minuti golom Alekse Stojakovića, dok su gosti iz Pule izjednačili u nadoknadi prvog dijela. Strijelac lijepog pogotka iz slobodnog udarca bio je Antonio Maurić. Do pobjede su gosti stigli u 83. minuti golom Isaaca Ayume.

Zaiskrilo se na terenu već u sedmoj minuti kada su gosti uzaludno tražili crveni karton nakon, činilo se, grubog prekršaja Diopa na Radoševiću. Prva smislena akcija kreirana je u 15. minuti, od strane domaćina te je odmah rezultirala pogotkom. Nakon kombiniranja Krivaka i Šituma potonji je poslao dobru asistenciju prema Stojakoviću koji je pogodio za startno slavlje domaćeg sastava. Nakon pogotka nastavila se nešto bolja igra Lokomotive koja je mogla povećati vodstvo u 27. minuti i to zaslugama gostiju. Marešić je tom prilikom bio vrlo blizu da pogodi vlastitu mrežu.

Veliku šansu Lokomotiva je propustila u 39. minuti. Na pladnju je gol za 2-0 imao Krivak, ali nije uspio naciljati praznu mrežu. Nakon što je Lokomotiva ostala bez drugog gola do odlaska na odmor je uslijedila kazna na drugoj strani. U drugoj minuti nadoknade Maurić je bio precizan iz slobodnog udarca sa skoro 30 metara i pulska momčad je tako, prilično nenadano, kraj prvih 45 minuta dočekala bez rezultatskog zaostatka.

Znatno bolja igra Lokomotive nastavljena je i u drugom poluvremena. U 47. minuti je blokiran udarac Antolića, kao što je zaustavljen i pokušaj Šituma pet minuta kasnije. Između te dvije šanse domaćina pokušala je i Istra 1961 u 53. minuti kada je Rozić nepotrebno odugovlačio u potencijalnoj dobroj situaciji.

U 65. minuti je poništen pogodak Lokomotive zbog zaleđa. Domaćin je sve do završnice nastavio s napadima i pokušajima da drugi put povede, ali su svi promašaji na kraju skupo plaćeni. U 76. minuti je prvo zaprijetio Lawal, dok se u 83. dogodio preokret. Frederiksen je ubacio loptu, a Ayuma je postigao pogodak koji je šokirao domaćina koji je sve do kraja ostao bez pravog odgovora.
Ključne riječi
HNL Lokomotiva Istra

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Split: Gonzalo Garcia predstavljen kao novi trener Hajduka
GONZALO GARCIA

Trener Hajduka: Ne smijemo razmišljati o naslovu prvaka. Povijest pokazuje da to ne završi dobro

- Bit ćemo fokusirani, nastavit ćemo raditi dobro. Mogla je i ova utakmica završiti drugačije, trebamo uvijek biti usredotočeni. Sigurno će biti još teških trenutaka, to je tako u nogometu.To je jako daleko, trebamo ići utakmicu po utakmicu. Trebamo samo nastaviti ovako. Puno naših igrača brzo napreduje, na nama je da dajemo sve od sebe. Ako već razmišljamo o naslovu, neće dobro završiti, povijest to pokazuje.

Osijek i Hajduk sastali se u 4. kolu SuperSport HNL-a
Video sadržaj
2
DOBAR IZBOR U NAPADU

Hajduk više ne ovisi o Marku Livaji, i za to je najzaslužniji trener Gonzalo Garcia

Šego, koji je prošle polusezone u Hajduku imao učinak od nula golova u 16 utakmica, ove jeseni u 12 nastupa ima pet golova i tri asistencije. Isto tako, Pukštas je već sada u listopadu debelo nadmašio svoj kompletan prošlosezonski učinak od dva pogotka i jedne asistencije u 37 nastupa; sada je na četiri gola i jednoj asistenciji u 14 nastupa. A od krilnih igrača i drugih ofenzivaca lijep su početni učinak ubilježili i Abdoulie Sanyang Bamba (tri gola, tri asistencije), Yassine Benrahou (tri gola i asistencija), Anthony Kalik (dva gola) te Iker Almena (dva gola)

Učitaj još

Kupnja