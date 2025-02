Istarski vratarski kamp iz godine u godinu obara rekorde

Istarski Goalkeeper Camp Cotić-Starčić obara rekorde iz godine u godinu. Nakon rekordne 2024., u kojoj su kroz 14 kampova na sedam lokacija uvježbali nevjerojatnih 355 vratara, već sada najavljuju kako će ova godina biti još jača po broju lokacija, kampova i mladih čuvara mreže, kojih će biti debelo iznad 400.

- Pred nama je sigurno izazovna godina na koju ćemo znati kao i dosad odgovoriti. Sve što smo u ovih šest godina radili, radili smo polako i ciljano, a tako će biti i ubuduće – kaže voditelj kampa Aleksa Cotić.

Nakon odrađenog istarskog Novigrada, najveći vratarski kamp u Europi seli u susjednu Sloveniju, koja će biti domaćin vratarskim nadama u terminu od 24. do 27. veljače. Znanje i vještine u Ljubljani će upijati novih 30 vratara. Kasnije na red dolazi Međimurje, gdje će u terminima od 14. do 18. travnja i od 17. do 21. travnja organizirati dva uskrsna kampa u kojima će ugostiti 50 vratara.

Organizatori ističu kako im je najmanji problem dogovoriti i otvoriti novu lokaciju, jer pozivi stižu svih strana. Moraju paziti i voditi računa o školi, utakmicama i klupskim obavezama mladih nogometaša. Tek kad sve to poslože, mogu krenuti u realizaciju novih lokacija i termina. Od ove godine sve podižu na još veću razinu, s obzirom da Goalkeeper Camp, kao što smo već pisali, postaje profesionalan na svim razinama.

- Ako je prošla godina bila rekordna po svemu ova će sigurno i to nadmašiti. Ljeto će za nas biti sve samo ne lagano – ističe Aleksandar Starčić.

Ravna Gora po prvi puta ide u čak šest termina i 130 vratara koji će u Gorski kotar potegnuti iz čak 11 zemalja. Svi termini su popunjeni u manje od jednog dana, što dovoljno govori zašto je ovaj vratarski kamp najveći u Europi. Kroz kamp redovito prolaze brojne reprezentativke i reprezentativci Hrvatske i susjednih zemalja, kao i mnogobrojni vratari velikih klubova.

Odnedavno imaju i prvog člana A reprezentacije. Naime, 'goalkeeperka' Nika Radolović s nepunih 17 godina stala je na vrata ženske seniorske vrste. Novigrad, Ljubljana, Nedelišce, Ravna Gora, Postojna, Izola, Zagreb mjesta su u kojima će se kampovi sigurno održati i ove godine. Zbog ogromnog interesa Ravnu Goru su podigli na nevjerojatnih šest termina, a ovih dana dogovorili su još jednu, sada već osmu lokaciju čije će ime objaviti nakon Ljubljane.

- S tom novom lokacijom i Ravnom Gorom koju smo podigli na šest dolazimo do 16 termina godišnje. Sigurna sam da to nema nitko drugi u Europi a vjerojatno i šire – poručila je team managerica kampa Romina Cotić.