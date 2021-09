VIDEO Petko: 'Ispadanje iz reprezentacije nije mi bio dodatan motiv, uvijek imam visoke ciljeve'

Dinamo u četvrtak u 18:45 u Maksimiru dočekuje West Ham u 1. kolu skupine H Europske lige. Pred novinare su u najavnom media dayu stali trener Damir Krznar, Luka Ivanušec i Bruno Petković.

Dok je Ivanušec naglasio da niti ne razmišlja o trećem mjestu u skupini koje vodi u nastavak europskog puta, ali u Konerencijskoj ligi, Petković je zaključio isto, a onda novinarima odgovorio i na pitanja o reprezentaciji:

- Bitno mi je da sam u funkciji momčadi. Naravno da nitko ne želi bit izostavljen iz ničega, svaki igrač bi htio biti u reprezentaciji, ali da budem iskren to me nije više motiviralo. Da sam bio pozvan u reprezentaciju, znači li to da bih bio manje motiviran? Motiv mi je bio visok i prije i bit će i sad, jer se svakim danom nastojim motivirati za neke nove stvari. Naravno da iz dana u dan tražim motiv da budem bolji u nečemu. Kao igrač. Nisam se čuo s Dalićem. Malo sam bio iznenađen, ali kao što vidite, reprezentacija je napravila pozitivan ciklus. Ako izbornik misli da je tako najbolje, na njemu je odluka, a ja ću sigurno biti tu i na dispoziciji.

