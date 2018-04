Pogledajte brutalni start: Interovac nagazio Mandžu za crveni karton

Sjajan derbi igran je u Milanu. U 35. kolu talijanske lige Juventus je pobijedio Inter s 3:2. Stara dama je do 87. minute gubila s 1:2, a onda je autogolom Skriniara i Higuaina došla do rezultatskog preokreta. Ovom je pobjedom Juventus zadržao prednost ispred Napolija u borbi za naslov.

Domaća je momčad od 15. minute igrala s igračem manje. Crveni karton dobio je Matias Vecino koji je namjerno nagazio Marija Mandžukića. Našem reprezentivcu potekla je i krv iz noge...

How can any sane person ask if Matias Vecino should have been sent off after doing this? pic.twitter.com/2dnq0SvZvM