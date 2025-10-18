Inter pobijedio Romu u derbiju i postao novi lider Serie A

Nogometaši Intera izbili su na vrh ljestvice talijanskog prvenstva minimalnom 1-0 gostujućom pobjedom protiv Rome u susretu 7. kola. Gol vrijedan tri boda postigao je Bonny već u 6. minuti.
Hrvatski reprezentativni veznjak Petar Sučić igrao je za Inter od 69. minute.
Vodeći Inter sada ima 15 bodova, kao i drugi Napoli koji je ranije u subotu izgubio na gostovanju kod Toina, te treća Roma. Dva boda manje ima četvrti Milan koji će u nedjelju igrati protiv Fiorentine.
