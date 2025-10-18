Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 0
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#HALID BEŠLIĆ
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
Italija

Inter pobijedio Romu u derbiju i postao novi lider Serie A

Serie A - AS Roma v Inter Milan
CLAUDIA GRECO/REUTERS
VL
Autor
Hina
18.10.2025.
u 23:30

Hrvatski reprezentativni veznjak Petar Sučić igrao je za Inter od 69. minute.

Nogometaši Intera izbili su na vrh ljestvice talijanskog prvenstva minimalnom 1-0 gostujućom pobjedom protiv Rome u susretu 7. kola. Gol vrijedan tri boda postigao je Bonny već u 6. minuti.

Hrvatski reprezentativni veznjak Petar Sučić igrao je za Inter od 69. minute.

Vodeći Inter sada ima 15 bodova, kao i drugi Napoli koji je ranije u subotu izgubio na gostovanju kod Toina, te treća Roma. Dva boda manje ima četvrti Milan koji će u nedjelju igrati protiv Fiorentine.
Ključne riječi
Serie A Roma Inter

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još