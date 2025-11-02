Naši Portali
VERONA - INTER 1:2

Inter iščupao pobjedu u sudačkoj nadoknadi, Sučić odigrao gotovo cijelu utakmicu

ITA, Serie A, Inter Mailand vs ACF Fiorentina
EXPA/ laPresse/ Spada
VL
Autor
Robertino Šalinović/Hina
02.11.2025.
u 14:48

Petar Sučić je igrao za Inter do 88. minute, a Domagoj Bradarić za Veronu cijelu utakmicu.

Milanski Inter Milan je u desetom kolu Serie A izvojevao pobjedu u Veroni (2-1) golom u sudačkoj nadoknadi, a ta pobjeda ih dovodi na samo bod od vodećeg Napolija. Protiv Hellas Verone, koja još uvijek nije pobijedila ove sezone i zaglavila je na 17. mjestu, Inter je imao savršen početak, povevši u 16. minuti sjajnim golom iz voleja Poljaka Piotra Zielinskog.No, Verona je poravanala udarcem Giovanea s velike udaljenosti u 40. minuti.

Drugo poluvrijeme, odigrano po kiši, izgubilo je dio intenziteta, ali Inter je izvojevao pobjedu u trećoj minuti sudačke nadoknade zahvaljujući ubačaju Nicola Barelle koji je branič domaćih Martin Frese skrenuo u vlastitu mrežu.

Inter ostaje treći, ali s 21 bodom, momčad Cristiana Chivua je odmah iza Napolija (22 boda) i izjednačena je s AS Romom. Petar Sučić je igrao za Inter do 88. minute, a Domagoj Bradarić za Veronu cijelu utakmicu. 
Ključne riječi
Serie A Verona Inter Petar Sučić

