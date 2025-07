Insajder otkrio tko dolazi u Maksimir: Uskoro bi trebale stići nove velike vijesti iz Dinama

Predsjednik uprave Dinama, Zvonimir Boban, najavio je do kraja prijelaznog roka dolazak još jednog veznjaka i napadača. To bi se uskoro trebalo realizirati i plavi će kompletirati kadrovsku križaljku. Veznjak bi trebao biti Slovenac Miha Zajc iz Fenerbahčea, a napadač Monsef Bakrar, 24-godišnji Alžirac koji nastupa za New York City u MLS-u.

Bakrar dolazi u Maksimir nakon što su propali pregovori s bivšim napadačem Osijeka Ramonom Mierezom. Prema objavi nogometnog insajdera Nabila Djellita, Monsef Bakrar, reprezentativac Alžira, blizu je prelaska u Dinamo. Kako javlja Djellit, zagrebački klub trenutno je najizglednija destinacija za bivšeg igrača Istre.

Bakrar je prošle sezone nastupao za New York City u američkoj MLS ligi, a sada je spreman za povratak u europski nogomet. Iako za njega postoji interes i iz poljske Cracovije, čini se da bi karijeru ipak mogao nastaviti u Maksimiru jer je odbio uvjete Poljaka.