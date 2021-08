Informacija iznutra: Poljaci planirali tučnjavu, imali i znak raspoznavanja, a SMS-om priznali poraz

Odnijeli su cijelu terasu pred sobom. Idemo probati spasiti koji stol ili stolac, ako je išta ostalo čitavo. Ajme, kakva je ovo horda, jesu to Boysi, što se događa. Pa tamo mi je auto parkiran, ako dođu do njega još će ga i zapaliti. S kim se to mlate? Otprilike tako zvučale su reakcije stanara zagrebačke Dubrave, ali i slučajnih prolaznika koji su se u utorak oko 21.30 sati zatekli u blizini Dankovečke ulice. Tamo se, barem prema službenim podacima PU zagrebačke, u to vrijeme sukobilo oko 400 navijača, konkretnije tristotinjak pripadnika BBB-a koji su nasrnuli na stotinjak navijača poljske Legije iz Varšave. Do sukoba nije došlo slučajno, znali su Bad Blue Boysi tko im dolazi u goste, bilo je govora o tome i u nekoliko WhatsApp grupa. Radilo se o planiranoj provokaciji Poljaka koji su autobusima, dijelom s jadranske obale gdje su se nalazili na ljetovanju, dijelom iz inozemstva, došli u Zagreb kako bi izazvali nerede.

– Javili su mi moji dečki da smo izgubili, ali da smo i dobro prošli s obzirom na to da nismo imali nikakvog oružja, palica, boksera i da nas je bilo i dosta manje. Bilo je nekoliko polomljenih ruku na našoj strani i to je to – glasi jedna od prepiski navijača Legije. Oni su naveli i kako ih je u Zagrebu bilo oko 150, dok policija kaže da ih je privela stotinjak. Sjeli su se u slastičarnicu u Dankovečkoj, a znak međusobnog raspoznavanja su im bile bijele trake omotane oko ruku. Ubrzo su se pojavili Boysi, bilo ih je znatno više, a sa sobom su imali i sve potrebne „rekvizite“ koji inače prema nekom nepisanom navijačkom kodeksu u takvim makljažama nisu dopušteni. Krenuli su na Poljake, policije tada još nije bilo. Stigli su desetak minuta poslije i uspjeli spriječiti da sve eskalira na još višu razinu.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Antikomunistički stavovi

Međutim, i u tih deset-petnaest minuta oštećeno je pet ugostiteljskih objekata, četiri u Dankovečkoj i jedan u Ulici Dubrava. Uz to su oštećena i tri automobila, dva VW Golfa zagrebačkih registracija i jedan Audi A4 njemačkih oznaka.

Kada je vidjela kakav kaos vlada na ulicama, policija je bila prisiljena odmah upotrijebiti, kako oni to kažu, sredstva prisile, odnosno tjelesnu snagu, ali i pendreke kako bi što prije stavili stvari pod kontrolu. U priopćenju navode kako tijekom postupanja nije bilo ozlijeđenih osoba, a da su ubrzo nakon događaja stotinjak pripadnika Legije premjestili na parkiralište u Rugvici, točnije pred Ikeu, odakle su neke od njih direktno pod pratnjom prepratili izvan Hrvatske, a drugima su dopustili da odu po stvari u apartmane na području Ličko-senjske županije gdje su ljetovali, te su ih nakon toga otpratili preko granice. Točna šteta nastala ovim nemilim događajem još se uvijek utvrđuje, a ona trenutačno utvrđena već prelazi 100.000 kuna.

Neslužbeno smo doznali i da je jedan Poljak završio u bolnici, na Rebru, sa slomljenom nogom.

Inače, navijačima Legije tučnjave nisu strane, bez obzira na to bili brojčani nadmoćni ili inferiorni, ali zbog ne baš bajnih rezultata svog kluba, najčešće “ordiniraju” tijekom ljeta, a nakon toga isključivo na domaćem teritoriju. Iako, posljednjih šest do sedam godina klub je daleko uspješniji no godinama i desetljećima prije. Kolokvijalno se nazivaju Žyleta ili “žilet” i “britva” u doslovnom prijevodu “jer su oštri”, ali prije svega zato što je na starom stadionu iznad istočne tribine bila reklama za – žilete. I stajala je tamo od sedamdesetih prošlog stoljeća pa sve do 1995. kada je zabranjena zbog huliganskih izgreda tijekom finala poljskog Kupa prije 26 godina. Naravno, samo naivni su mogli pomisliti da reklama, koja jest simbol grupe, može promijeniti navike već formiranih navijačkih trupa. S ulaskom huliganizma u mainstream samo su dodatno dobili krila.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Ako bi ih trebalo okarakterizirati, moglo bi se reći da su desno nastrojeni, imaju izražene antikomunističke stavove, smatraju se patriotima, nacionalistima... Najlakše bi bilo reći da su radikalni. Ne samo u huliganskom smislu, već i u smislu izražavanja stavova. Posebno preziru Uefu, koja je Legiju izbacila iz Lige prvaka 2014. zbog administrativne greške, neovisno o tome što je poljski klub u dvije utakmice pobijedio Celtic sa 6:1. Nakon toga osvanuli su transparenti kao “Fuck UEFA”, zatim su krovnu europsku prikazali kao svinju kojoj je stalo samo do novca. A sve se poprati uz prigodne pjesmice.

Žestoki rat s Uefom

Što se skupine Žyleti tiče, u europskim se gradovima ponašaju kao u Zagrebu. Ili dogovore tučnjavu ili se grupno pojave negdje gdje su sigurni da će biti viđeni pa čekaju reakciju lokalnih ultrasa. A nekad jednostavno napadnu klupske prostorije navijača u gradovima gdje gostuje Legia. Ako pak u Varšavi zateknu suparničke navijače, kao Ajaxove, u stanju su doslovno zapaliti kafić u kojem su viđeni. Potući će se i s policijom, kao u Madridu, a kakve stavove imaju, potvrdili su rasističkim povicima u Bukureštu, zbog čega je klub žestoko kažnjen. No nije da se radi o bezumnim huliganima kojima je na pameti samo destrukcija. Bojkotirali su godinama i vlastiti klub zbog načina na koji ga je vodila kompaniji ITI od 2004. do 2014. Cijene ulaznica su porasle, identitet Legije se gubio i na tribinama je bio malo tko. Ipak, sporni vlasnik je spasio Legiju od bankrota. Dodajmo i da se navijači Legije sa Srbima dobro slažu. Otpočetka su stava da Kosovo jest dio te zemlje, što naglašavaju tijekom utakmica. Na kraju priče, ne zna se je li stresnije u pretkolima “naletjeti” na neki klub s granica Europe i Azije ili na klub s “osebujnim” navijačima. Dinamu se dogodilo ovo drugo, a u posljednjem pretkolu moglo bi se ponoviti u znatno većoj mjeri - bude li protivnik Crvena zvezda.