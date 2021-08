Boysi su s njima imali krvavi obračun, a Srbi ih obožavaju: Evo čime su ih navijači Legije "kupili"

Navijači Legije iz Varšave nazivaju se Žyleta ili "žilet" i "britva" u doslovnom prijevodu "jer su oštri", ali prvenstveno zato što je na starom stadionu iznad istočne tribine bila reklama za - žilete. I stajala je tamo od sedamdesetih prošlog stoljeća pa sve do 1995. Dok nije zabranjena...

Zbog huliganskih izgreda tijekom finala poljskog Kupa prije 26 godina. Naravno, samo naivni su mogli pomisliti da reklama, koja jest simbol grupe, može promijeniti navike već formiranih navijačkih trupa. S ulaskom huliganizma u "mainstream" samo su dodatno "dobili krila".

Tučnjave im nisu strane, bez obzira bili brojčani nadmoćni ili inferiorni. Što su potvrdili toliko puta. Ali, zbog ne baš bajnih rezultata svog kluba, najčešće "ordiniraju" tijekom ljeta, a nakon toga isključivo na domaćem teritoriju. Iako, posljednjih šest do sedam godina klub je daleko uspješniji no godinama i desetljećima prije.

Ako bi ih trebalo okarakterizirati, moglo bi se reći da su desno nastrojeni, imaju izražene anti-komunističke stavove, smatraju se patriotima, nacionalistima... Najlakše bi bilo reći da su radikalni. Ne samo u huliganskom smislu, već i u smislu izražavanja stavova. Posebno preziru Uefu, koja je Legiju izbacila iz Lige prvaka 2014. zbog administrativne greške, neovisno o tome što je poljski klub u dvije utakmice pobijedio Celtic 6:1.

Nakon toga osvanuli su transparenti kao "Fuck UEFA", zatim su krovnu europsku prikazali kao svinju kojoj je stalo samo do novca. A sve se poprati uz prigodne pjesmice.

Što se skupine Žyleti tiče, u europskim se gradovima ponašaju kao u Zagrebu. Ili dogovore tučnjavu ili se grupno pojave negdje gdje su sigurni da će biti viđeni pa čekaju reakciju lokalnih ultrasa. A nekad jednostavno napadnu klupske prostorije navijača u gradovima gdje gostuje Legija.

Ako pak u Varšavi zateknu suparničke navijače, kao Ajaxove, u stanju su doslovno zapaliti kafić u kojem su viđeni. Potući će se i s policijom, kao u Madridu, a kakve stavove imaju su potvrdili rasističkim povicima u Bukureštu, zbog čega je klub žestoko kažnjen. Često je kažnjen zbog silnih incidenata...

No nije da se radi o bezumnim huliganima kojima na pameti samo destrukcija. Bojkotirali su godinama i vlastiti klub zbog načina na koji ga je vodila kompaniji ITI od 2004. do 2014. Cijene ulaznica su porasle, identitet Legije se gubio i na tribinama je bio malo tko. Ipak, sporni vlasnik je spasio Legiju od bankrota.

Foto: Arhiva I dok se Bad Blue Boysi s njima tuku na zagrebačkim ulicama, moguće i Varšavskim, sa Srbima se dobro slažu. Otpočetka su stava da Kosovo jest dio te zemlje, što naglašavaju tijekom utakmica.

Na kraju priče, ne zna se je li stresnije u pretkolima "naletjeti" na neki klub s granica Europe i Azije ili na klub s "osebujnim" navijačima. Dinamu se dogodilo ovo drugo, a u posljednjem pretkolu moglo bi se ponoviti u znatno većoj mjeri - ukoliko protivnik bude Crvena zvezda.

