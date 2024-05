'Imamo novog Modrića! Taj dečko vrijedit će 100 milijuna eura. Nisu mi vjerovali...'

Mobitel Tomislava Stipića ovih dana ne prestaje zvoniti, a u njemačkim je medijima najtraženija osoba. A hrvatski trener Nijemcima je poručio:

'Lovro Zvonarek novi je Luka Modrić'...

- On je malo drugačiji profil igrača, no imaju sličnu ideju, neće izgubiti niti jednu loptu. No, za jednu razinu je ofenzivniji igrač nego Luka. On je 'ubojica' lica koje se samo smješka. Taj igrač nema manu, ima mentalni sklop, izdržat će najveći pritisak.... - priča Stipić.

Bivši trener Slavena Belupa zapravo je najzaslužniji za uspjeh našeg mladog veznjaka koji je prije neki dan zabio pogodak za momčad Bayerna u 2:0 pobjedi protiv Wolfsburga. Prvi je to put da je naš mladi reprezentativac bio u udarnoj postavi njemačkog diva, a poentirao je nakon samo četiri minute. A kako je zapravo cijela priča počela, ispričao nam je glavni akter...

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Ideja se rodila u trenutku kada sam Šimunoviću, direktoru Slavena Belupa, kazao da moramo pomladiti momčad jer su mladi igrači od 16-17 godina najtraženiji u europskom nogometu. Jamčio sam mu da imam kontakte po Europi i da ću se osobno zauzeti za svakog mladog igrača. Potom smo uveli da barem jednom u tjednu treniram s nekolicinom mladih igrača. Treneri u omladinskoj školi preporučili su ono što su vidjeli. U Lovri sam vidio nešto posebno, a bilo je raznih komentara u stilu: 'Imamo boljih od njega deset puta...' Možda su to bile malo drugačije emocije ili su treneri bili bliži s nekim roditeljima. Na pripremama sam vidio da je Zvonarek drugačiji...

Što ste vidjeli u njemu?

- S petnaest i pol godina pričao sam da imam dečka koji će biti novi Luka Modrić. U toj je dobio imao toliko čisto donošenje odluka, imao je sjajan prvi dodir, kretao se okomito, osvajao dubinu, pravovremeno je koristio tijelo u duelu, imao je opasnu završnicu lijevom i desnom nogom.... No, uvijek se smijao, a osmjehom me očarao. To je dečko koji je blistao na poseban način. A svaki dan je poslije treninga dolazio u moj ured i pitao: 'Šefe, što bih još mogao popraviti u svojoj igri?' Zagrlio bih ga, poljubio i kazao mu: 'Samo slušaj svog trenera, imam plan za tebe...'. Nakon toga, bivšeg igrača Jeffrena Suareza tražio sam da ga prati dva tjedna i da mi kaže svoje mišljenje. Vrlo brzo mi je kazao da odmah može igrati u prvoj momčadi. Kada sam to pričao po klubu, svi su mi govorili: 'Ovaj je lud...' - u svom je stilu pričao Stipić.

Vrlo brzo uslijedila je najvažnija etapa ove jedinstvene priče.

- Zvao sam Lovrine roditelje i uvjerio ih da imam dobre kontakte u Bayernu i da ću ga tamo odvesti. Htio sam odmah na najvišu razinu jer sam bio siguran da je on taj. Nitko mi nije vjerovao. Naravno, u Bayernu su u tom trenutku bili skeptični jer Lovro nije došao iz Dinama ili Hajduka. Oni iz Belupa nisu imali njegove podatke.

Tomislav Stipić Foto: Vjeran Zganec-Rogulja/PIXSELL

Presudio je, očito, Stipićev autoritet i vještina uvjeravanja.

- Jochen Zauer, bivši direktor RB Salzburga, a danas visokopozicionirani direktor u omladinskoj školi Bayerna, donio je odluku. Kazao sam mu da Lovro ima sve da napravi karijeru u Bayernu. No, uvjeravao sam četiri-pet tjedana. Onda sam 24. veljače sjeo Lovru u automobil i krenuli smo za München iz Preloga.Koje ste argumente koristili da uvjerite Nijemce?

- Najprije sam morao uvjeriti direktore Pucara i Šimunovića, a potom roditelje i na kraju Bayern. Roditeljima sam kazao da neću uništiti Lovru. To je odlična obitelj. U Bayernu su mi rekli da ne primaju igrače na probu, posebice jer je to njima priča iz nekog malog sela. Jochenu sam kazao da sam u mentalnom smislu Nijemac, ispričao mu da sam bio prvak južne Njemačke do 17 godina i da sam vidio puno mladih igrača. Uvjerio sam ga, srećom...

O čemu ste pričali na putu do Münchena?

- Rekao sam mu da vjerujem u njega i da se ne smije preplašiti grba, vrhunske sportske opreme koju će zadužiti, grijanih terena i glamura velikog kluba. Važno je bilo da mu koljena ne postanu mekana i da bude svjestan kako mu treneri vjeruju. Poseban je savjet prihvatio: 'Moraš biti prvi na treningu, a zadnji s njega otići, to Nijemci posebno cijene...' Po dolasku u München stali smo u McDonalds. Lovro me pitao, zašto baš tu. Htio sam ga počastiti takvom hranom jer su pred njim bila dva zahtjevna treninga. A nisu ga u klubu smjeli vidjeti da tako što jede. To mu je bila hrana za mentalni sklop.

Kako je reagirao na taj prvi podražaj?

- Kazao mi je da je spreman. Znao sam da će uspjeti. Organizirao samu dres s potpisom Musiale jer mu je on idol. 'Evo ti dres, no ti ćeš jednog dana biti bolji igrač...', to sam mu kazao. Lovro je okomitiji i opasniji za gol, on ima nešto drugo u sebi. Prošao je sva moguća testiranja. Nakon deset dana stigla je milijunska ponuda koju sam odnio u klub - prisjetio se Stipić.

Sjetio se Zvonarekova debija u HNL-u.

- Bilo je to protiv Varaždina. Samo sam mu kazao da se dobro zagrije, uđe i pokaže cijeloj Hrvatskoj zašto vjerujem u njegov potencijal. Taj trenutak promijenio je cijelu priču. Zagrlio sam ga i poljubio, a on je ušao u nastavku, zabio za 1:0 pobjedu.

Kako komentira ono što trenutačno proživljava u Bayernu?

- Kada negdje pripadate, onda se tu nema što pričati. On pripada prvoj momčadi Bayerna, kao Müller ili Kane. Neće biti kod njega nikakvih izjava. Zadnji put kada sam ga gledao uživo, vidio sam da grize nokte. Kazao sam mu neka ne bude nervozan, njegovo vrijeme će doći. Sada sam ga pustio na miru, nakon što je dao pogodak.

Što će sada biti važno za njegov razvoj i potpunu afirmaciju?

- Sada je u komfornoj situaciji, ne igra li za prvu momčad, igrat će za drugu momčad za koji postiže pogotke. Pun je samopouzdanja. Sljedeće sezone dobit će više minuta i potpuno se afirmirati. On će pokazati kvalitetu.

Bayernova škola prepuna je igrača s ovih prostora?

- To je najbolji miks. Balkanci imaju kreativnost, znaju prevariti na terenu, a uklopljeni su u najbolji sustav. To je dobitna kombinacija, zato sam izabrao Bayern.

Sretan je Stipić što je ova priča uspjela.

- Naravno, važno je bilo kvalitetno procijeniti sve opcije i poznavati uvjete tržišta. Imao sam podršku kluba i roditelja. Izveli smo nešto nevjerojatno za standarde hrvatskog nogometa. Pa zamislite, iz Belupa u prvu momčad Bayerna. Tomislav Stipić je ostavio nešto hrvatskom nogometu!

- I još će puno toga donijeti - smije se Stipić.

- To mi je jedna vrsta potvrde. U zadnje dvije godine am s dva kluba osvojio dvije titule. Važno je to za afirmaciju pobjedničkog mentaliteta, a za potvrdu u radu s omladinskim selekcijama Zvonarek je najbolji adut. Isto tako sam u Ingolstadt doveo Marina Pongračića nakon što su ga otpisali u Bayernu i pomogao mu u afirmaciji, takve mi stvari puno znače - zaključio je Stipić.