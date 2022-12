Ikona Chelseaja: Joško Gvardiol je jednostavno briljantan. Tip je poput Rolls Roycea

Joško Gvardiol je dosadašnjim nastupima oduševio svjetsku javnost i jedan je od najboljih stopera na svjetskom prvenstvu. 20-godišnja zvijezda RB Leipziga već sada ima ponude mnogih europskih klubova, ističe se ona Manchester Citya ali su u igri i Chelsea te madridski Real. Gvardiol je u kratkom roku postao vođa obrane i nezamjenjivi član Dalićevih udarnih 11, propustio je današnji trening ali je to bilo samo preventivno.

Pat Nevin je jedna od Chelseajevih legendi iu 80-tih godina prošlog stoljeća, bivši škotski nogometaš je poručio kako je veliki obožavatelj našeg Joška.

- Gledati Joška Gvardiola kako igra je užitak. To je kao gledati Rolls-Royce. Taj tip je briljantan. To se najbolje vidjelo na utakmici četvrtfinala kada je čuvao Richarlisona. On je inače napadač koji lovi sve, čini se da može uloviti goluba u letu, ali nikako nije mogao biti brži od Joška Gvardiola. Pored igrača kao što je on nema uzimanja lopte - kaže Nevin.

- Hrvatska ima impresivne igrače kao što su Modrić i Kovačić, ali Joško Gvardiol je baš jako poseban branič. Poznato je da se igrači probiju na SP-ima, a ovaj je Gvardiolov - smatra ikona gradskog rivala Arsenala, Paul Merson.

