Igrao je i u Dinamu i u Genku, a večeras vjeruje u Krznarovu momčad: Evo što je poručio

Dinamo večeras (18.45) igra ključnu utakmicu u Europskoj ligi. Eventualna današnja pobjeda protiv Genka u Maksimiru, plavima bi osigurala ostanak u Europskoj ligi sljedećeg proljeća. Ne treba posebno naglašavati što bi to značilo i u financijskom smislu, ali i za imidž maksimirskog kluba. Podsjetimo, Dinamo je u Genku, prije gotovo dva mjeseca, slavio pobjedu 3:0. Nadamo se da će Damir Krznar izvući one dobre stvari iz te utakmice, a da je ostalo još golgeterske inspiracije najvažnijih Dinamovih igrača. U Genku je strijelac bio i Luka Ivanušec, a Bruno Petković dvaput je poentirao s bijele točke. Nije nevažno napomenuti da belgijska momčad u Zagreb dolazi u lošoj formi, budući da je u belgijskom prvenstvu u posljednjih šest utakmica čak četiri puta poražena. O današnjoj utakmici govorio je i Ivan Bošnjak koji je, između ostalih klubova, igrao i u Dinamu i u Genku.

Oscilacija je normalna

- Mislim da će Dinamo danas biti pravi. Igrači su svjesni važnosti utakmice i pobjedom rješavaju sve. Ne sumnjam da će biti na optimalnoj razini - kaže Bošnjak.

Dinamo je pametnom igrom slavio u prvoj utakmici, koliko će to biti drukčiji dvoboj u odnosu na onaj s kraja rujna?

- Neće to biti ni približno slična utakmica kao ona u Genku. Dinamo je tada igrao taktički pametno, baš onako kako je trebalo. Sada će pred svojim navijačima sigurno biti ofenzivniji, neće se toliko braniti. Bit će to potpuno drukčiji pristup.

Kako vam izgleda Dinamova forma u posljednja dva mjeseca?

- Oscilacije su potpuno normalna stvar. Dinamo ima vrhunsku momčad, s puno reprezentativaca koji igraju na više fronta. U takvim okolnostima, normalno je da dođe do trenutačnog pada forme ili do umora. No, uvjeren sam da je momčad spremna za današnji najvažniji izazov.

Pokazalo se dosta puta posljednjih mjeseci koliko je momčad ovisna o Arijanu Ademiju.

- Nema dvojbe da je Arijan Ademi najvažniji Dinamov igrač. Kada je on na terenu, momčad izgleda potpuno drukčije. On je pravi vođa i igrač s karakterom. Takav igrač jednostavno mora biti na terenu jer pokreće cijelu momčad. S njim su svi jednostavno bolji i ozbiljniji. S njim u momčadi, Dinamo će slaviti, uvjeren sam.

A postoji li neki igrač koji vam se posebno dopada u ovoj Dinamovoj kompoziciji igre.

- Ma ne bih nikoga izdvajao. Sigurno ima pet igrača najmanje koje volim gledati kada je Dinamo u formi. Jednostavno se nadam još jednom dobrom Dinamovu izdanju u najvažnijoj utakmici. Mislim da će Petković, Oršić, Ivanušec i ostali biti dobro raspoloženi za igru.

Osvrnuo se Bošnjak i na hrvatsko prvenstvo.

- Očito je da u posljednjih nekoliko sezona naša liga kvalitativno stalno raste. I prošle i ove godine prvenstvo je posebno zanimljivo. Gotovo sve utakmice postale su jako dobre i lijepe za gledanje. Naravno, dojam bi bio i puno bolji da su nam uvjeti na stadionima malo kvalitetniji. Valjda će se i to promijeniti. Sve momčadi rastu, posebice one koje love Dinamo. Osijek i Rijeka su odlični, vidite da se diže i Hajduk. Dinamu je najteže jer igra na više fronta najdulje. A i davno su prošla vremena kada smo imali jednu i pol tešku utakmicu i znali što ostali mogu. Sada više niste sigurni ni protiv onih koji će sigurno ispasti, naprotiv. Dobro je što se HNL toliko kvalitetom poboljšao.

Igrao na SP-u 2006.

Bošnjak je u karijeri prošao desetak klubova i igrao na brojnim svjetskim meridijanima. U Hrvatskoj je branio boje Cibalije, Dinama, Hajduka i Rijeke. No, kada govori o nekim posebnim emocijama u odnosu na sadašnju prvoligašku trojku, jasno će kazati kako navija da plavi osvoje novi naslov.

- Kada mi je bilo najteže i kada su me svi prekrižili, Dinamo mi je pružio ruku. Zato je ta ljubav prema Dinamu posebna. To se ne zaboravlja. Bio sam godinu i pol dana bez kluba, nisam igrao. Ne da me nije nitko htio, već još gore. A onda je Zdravko Mamić došao po mene i vratio mi karijeru. Kasnije su me prihvatili navijači i sve mi se posložilo - iskreno će Bošnjak.

Taj napadač je, podsjetimo, u Dinamo došao 2003. godine i ostao tri sezone. U zadnjoj je sezoni igrao klasičnog napadača i s 22 pogotka bio najbolji strijelac lige. Te sezone ga je Zlatko Kranjčar vodio na Svjetsko prvenstvo u Njemačku. Bila je to sezona u kojoj među putnicima na Svjetsko prvenstvo nije bilo mjesta za Eduarda da Silvu. Bošnjak je na tom SP-u igrao samo četiri minute, protiv Japana.