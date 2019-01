Igrači iskreno o tome što ih je ubijalo u pojam tijekom sraza s Brazilom

Kada primiš sedam golova u praznu mrežu, i to samo u prvome poluvremenu, to te psihički ubije - izjavio je nakon poraza od Brazila u Kölnu hrvatski rukometaš Luka Stepančić.

U prvom susretu drugog kruga svjetskog rukometnog prvenstva u Njemačkoj i Danskoj, hrvatska reprezentacija je neočekivano izgubila od Brazila 26:29 (13:17) ugrozivši plasmanu u polufinale.

>>> Hrvatski navijači uoči utakmice protiv Brazila

Stepančić je postigao pet golova iz osam udaraca, no ni njegov učinak nije pomogao da se izbjegne posve neočekivani poraz od južnoameričke selekcije.

- Do jučer je sve izgedalo idelano za nas, a Brazil se pokazao kao svojevrsna nagazna mina. Kad primiš sedam golova na praznu mrežu u prvom dijelu, to te psihički ubije. Imali smo jako puno tehničkih pogrešaka, valjda večeras kao u sve ove utakmice ukupno. Pokušali smo stići, ali i da smo stigli, iskreno, ne bi bilo zasluženo, Brazilci su odigrali fenomenalno. Sada moramo pobijediti Nijemce, koji će također biti pod pritiskom jer igraju doma. Moramo se boriti protiv Nijemaca i Francuza - izjavio je Stepančić.

- Odigrali smo jako lošu utakmicu, a katastrofalan je bio početak. Nismo ušli dobro i onda smo morali stizati veliku većinu ogleda, a to nije naša igra. Ne znam razlog zašto je to bilo tako, ali se nadam da ćemo to ispraviti. Došli smo u Köln po dvije pobjede za polufinale, ali ćemo očito morati težim putem. Najbitnije je da ne bude nikakve svađe među nama igračima, skupit ćemo glave i pokušati sve u zadnje dvije utakmice - izjavio je Karačić.

Željko Musa, koji je bio igrač utakmice protiv Španjolske, protiv Brazila je šutirao svega jednom i postigao jedan gol.

- Imali smo puno i previše tehničkih pogrešaka u obrani i napadu što su Brazilci iskoristili. Nismo bili pravi i nismo pokazali igru iz prvih pet utakmica. S nama nikad ne može biti jednostavno, i sad se, kao i obično, moramo vaditi - kazao je.

I vratar Marin Šego se uklopio u sivilo momčadi, susret je završio sa samo pet obrana.

- Ovaj poraz može utjecati na nas. Mi smo bolja momčad od Brazila, ali to danas nismo pokazali. Loše je i što smo se pošteno svi umorili večeras jer smo stalno stizali rezultat, a već sutra nas čeka utakmica s Nijemcima.

- Jako smo razočarani porazom protiv Brazila. Primili smo 17 golova u prvom poluvremenu, od čega šest-sedam na prazan gol, to je stvarno bilo previše. Pa od Španjolaca smo primili 19 golova cijelu utakmicu. Sad smo pokvarili sve dobro što smo dosad učinili. Nije ništa funkcioniralo, niti napad 7 na 6, niti naša obrana 5-1, niti 6-0. Odigrali smo stvarno lošu utakmicu i Brazil je zasluženo pobijedio - rekao je razoračani Domagoj Duvnjak, dodavši kako treba zaboraviti Brazil i pokušati se boriti za polufinale dok god ima šanse.