Igrač oko kojeg se vrti veliki misterij: 'Bio bih najsretniji kada bi ostao u Dinamu, ali...'

Posebnu, ugodnu, dječačku energiju emitira Lukas Kačavenda. Vječito nasmijan i dobro raspoložen. Baš je takav stigao na dogovoreni intervju.

Kako podnosite spartanske treninge?

– Dobro se osjećam, koljeno je super, a treninzi su teški, no tako treba biti u ovom periodu. Iznenađujuće sam zadovoljan, mislio sam da ću biti u lošijoj trkačkoj formi – počeo je Kačavenda.

Još je neizvjesna njegova situacija oko povratka u Lokomotivu ili ostanka u Dinamu.

– I dalje sam igrač Lokomotive. No, sretan sam u Dinamu, debitirao sam u svojoj prvoj utakmici nakon deset mjeseci. Najsretniji bih bio da ostanem u Dinamu, no bit će onako kako se klubovi dogovore.

Vidi se u prvih 11

Tu je temu prokomentirao i sportski direktor Marko Marić.

– Od prvog dana svjesni smo potencijala koji Lukas ima, ali htjeli smo vidjeti u kojem će smjeru ići njegov period prilagodbe nakon ozljede. Sad je tu s nama na pripremama i za nekoliko tjedana ćemo donijeti odluku u kojem će smjeru ići. U osmom mjesecu ćemo sjesti s Lokomotivom i pronaći najbolju opciju da ga vratimo na najvišu moguću razinu za vrhunski nogomet. Dvaput je prošao neugodnu ozljedu, ali je veliki potencijal i moramo mu pomoći da se vrati. Treba mu 15 do 20 utakmica ove jeseni i zime i moramo procijeniti hoće li taj period biti u Lokomotivi ili odmah u Dinamu – kazao je Marić.

Vidi li se u udarnom sastavu Dinama, bilo je pitanje za Lukasa. Nasmijao se i meškoljio na fotelji jer je koji metar iza njega sjedio trener Sergej Jakirović. Bila je to iskrena i prirodna reakcija...

– Sigurno će biti dolazaka i odlazaka i normalno je da se za koji mjesec vidim u prvih 11. Zbog toga i igram nogomet, moram imati svoje ciljeve. Bude li zdravlja, naravno.

Ozljeda je, svi se nadaju, Kačavendina prošlost, no to razdoblje sigurno nije bilo lagano. Je li bilo crnih misli o odustajanju?

– Bilo je dosta teško, no odustajanje nikada nije bilo opcija, nikada mi se takvo što nije motalo po glavi. Imao sam svog kondicijskog trenera Stipu koji je bio uz mene od 0 do 24, pomagao mi je oko svega. Na tome sam mu jako zahvalan. Jednostavno, u tim razgovorima mi je stalno naglašavao da ću biti spremniji nego ikada i da će moje koljeno biti dobro. Sve što je obećao, to je i ispunio.

Kako je bilo promatrati cijelu prošlu sezonu iz drugog plana?

– Jako teško. Svaku domaću utakmicu gledao sam s tribine. Svaki put imao sam želju uskočiti na teren i odigrati koju minutu. No, nisam imao priliku igrati za Dinamo u toj sezoni. Nadam se da će ove godine ipak biti nešto drukčije i da ću upisati puno više nastupa.

Godinu dana bez nogometa posebno je bila zahtjevan u psihološkom smislu, kako je izgledala ta vrsta borbe?

– Ma nema strahova. Iskreno, ne plašim se ničega. Znam da je sa mnom sada teška situacija i da ne smijem napraviti nijedan krivi korak jer bi me svaka ozljeda dodatno unazadila i tko zna što bi bilo. No, sam sam sebi rekao da ću uzeti deset mjeseci ili godinu dana da sve bude tip-top. Vratit ću se nogometu što je najbolje moguće.

Dakle, nema straha kada idete u duel, mijenjate smjer ili ritam?

– Ma nema tu nekog posebnog razmišljanja. Možda prije treninga promišljam kako ću ovo ili ono izvesti. Ali kada si na terenu i kada počne trening, sve je drukčije. Razmišljaš li previše o takvim stvarima, onda si u problemu.

Trebalo je Lukasu malo da se prisjeti kada je zadnji put odigrao devedeset minuta u jednoj utakmici...

– Mislim da je to bilo negdje protiv Hajduka.

Službena statistika kaže da je to bilo 7. svibnja 2023. godine u Kranjčevićevoj ulici u 0:3 porazu od Hajduka.

Nesretan slučaj

Za sebe kaže da se najbolje osjeća na poziciji osmice.

– Mogu igrati na dosta pozicija, desno ili lijevo krilo. U Lokomotivi sam čak igrao u špici. Ali mogu i zadnjeg veznog. Najbolje se osjećam na središnjem veznom, sve utakmice koje sam odigrao na toj poziciji, protiv Engleske ili Hajduka, bile su odlične.

Opet se ozlijedio Stojković, stalno se čujete, kako on proživljava to svoje novo stanje u kojem se našao?

– Nesretan slučaj bio je u odličnoj situaciji s koljenom. Jako sam tužan zbog njega, no to je samo tri tjedna. On će biti spreman, ako ne za prvo, onda za drugo kolo. Stvarno neće puno izgubiti, možda ovih desetak dana u Austriji. Vratit će se jači.

A Kačavenda je protiv CSKA u pripremnoj utakmici izgledao jako dobro. Je li zadovoljan tom razinom izvedbe?

– Pa zadovoljan sam, OK. Prva je to utakmica. Ipak ne možete sada očekivati nekakav spektakl, čini mi se da sam odigrao za solidnu ocjenu.

Čim se dečki najviše bave na pripremama u slobodno vrijeme?

– Kada su teški treninzi kao što je to slučaj sada, najvažnije je odmoriti se što kvalitetnije do sljedećeg treninga. Svatko ima drugačiji hobi i način opuštanja. Netko ide na kartanje, netko igra igrice, ima svega po malo.

Za ovog zagrebačkog dečka, Dinamo je, naravno, uvijek bio najveća želja.

– Uvijek. Sjećam se 2006. godine i Eduardova oproštaja, još je Modrić igrao. Sanjam to otkako sam imao pet-šest godina.

Na koje ste sve tribine išli?

– Ma na sve, čak sam i na nekoliko utakmica bio na sjevernoj tribini. Najčešće zapad i istok dok je još bio u funkciji.

Čime biste bili zadovoljni na kraju ove sezone?

– Bio bih zadovoljan da odigram cijelu sezonu i da na kraju iste budem zdrav. To mi je glavni cilj, a tko ne bi htio pogotke i asistencije. Najvažnije je da klub u kojem ću biti ostvari dobre rezultate. Ako je to Dinamo, onda naslov i Liga prvaka, a bude li Lokomotiva, neka budemo u top-tri.

Koji su vam najdraži dinamovci koje pamti?

– Modrić, Mandžukić, Olmo, Soudani, Petković...

A najdraže Dinamove navijačke pjesme?

– Pa znam ih sve. Lijepa mi je ova nova "Dinamo na mojim usnama".

Kakav je osjećaj doći podno sjevera i pjevati s navijačima?

– Veliki je to gušt. Još bi veći bio da igraš utakmicu i pobijediš. Nadam se da će doći i to. Nezaboravno mi je iskustvo dolazak na trg i proslava naslova. Nitko nije očekivao toliko ljudi na ulicama.

Gdje su medalje iz prošle sezone?

– Stavio sam ih doma na posebno mjesto, pospremljene su. No, još ih želim skupljati.

Pratite i Europsko prvenstvo?

– Iskreno, nadam se da će Španjolci biti prvaci, zbog stila igre, ali i zbog Olma. Nemam neko posebno mišljenje o Englezima. Nadam se da će Olmo na kraju biti najbolji igrač – zaključio je Kačavenda.