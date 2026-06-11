Njemački reprezentativci plaćaju troškove svojih navijača nakon salvi kritika na organizaciju SP-a

Njemački nogometaši platit će troškove prijevoza 600 njemačkih navijača autobusom na njihovu posljednju utakmicu u skupini E protiv Ekvadora u New Jerseyju 25. lipnja, izvijestili su mediji. Gradske vlasti su nekoliko puta povećale cijene željezničkih i autobusnih karata od New Yorka do stadiona MetLife u New Jerseyju, navodeći povećani pritisak na sustave javnog prijevoza. To je izazvalo negativnu reakciju navijača koji su već platili visoke cijene ulaznica za utakmice.

"S obzirom na visoke troškove putovanja autobusom i vlakom u New Yorku tijekom Svjetskog prvenstva, njemački reprezentativci su organizirali besplatan prijevoz do posljednje utakmice u skupini za 600 navijača", citirao je BBC Njemački nogometni savez.

„Kapetan Joshua Kimmich i njegovi suigrači pokrivaju troškove autobusa koji će prevesti navijače iz New Yorka do stadiona u New Jerseyju na utakmicu protiv Ekvadora.“

Povratno putovanje vlakom do stadiona, koje obično košta 12.90 dolara, postavljeno je na 98 dolara tijekom utakmica Svjetskog prvenstva, što je manje od izvorno predloženih 150 dolara nakon što se NJ Transit suočio s oštrim kritikama.

Prijevoz autobusima koštat će 20 dolara, što je manje od početne cijene od 80 dolara.

Prijevoz je bio besplatan za navijače na posljednja dva Svjetska prvenstva u Rusiji i Kataru. Četverostruki prvaci Nijemci započet će svoju kampanju u Houstonu protiv Curacaa u nedjelju.