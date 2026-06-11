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NAPISAO KOLUMNU

Dugogodišnji engleski reprezentativac: Ne podcjenjujte Hrvatsku, još pamtim poraz u polufinalu SP 2018.

International Friendly - England v Japan
Foto: Paul Childs/REUTERS
1/6
VL
Autor
Vecernji.hr
11.06.2026.
u 18:01

"U prvoj utakmici igramo protiv Hrvatske i nikada ih ne bih podcijenio. Sjećam se poraza od njih u polufinalu Svjetskog prvenstva 2018. i imaju bolju momčad od one koju smo pobijedili na Euru 2021. Neki od njihovih starijih igrača su se umirovili, a imaju dobre mlade igrače koji dolaze. "

Kyle Walker (36), nekadašnji engleski reprezentativac i dugogodišnji igrač Manchester Cityja i Tottenhama, napisao je kolumnu za engleski tabloid The Sun. U njoj se osvrnuo na početak Svjetskog prvenstva, a nama je najzanimljivije ono što je napisao za Hrvatsku, prvog protivnika Engleske.

"U prvoj utakmici igramo protiv Hrvatske i nikada ih ne bih podcijenio. Sjećam se poraza od njih u polufinalu Svjetskog prvenstva 2018. i imaju bolju momčad od one koju smo pobijedili na Euru 2021. Neki od njihovih starijih igrača su se umirovili, a imaju dobre mlade igrače koji dolaze. Također su dokazali da su sposobni za velika iznenađenja kada su u pitanju Svjetska prvenstva, izbacivši Brazil u četvrtfinalu 2022.", napisao je Walker i dodao:

"Bit će malo nervoze među engleskim igračima uoči te prve utakmice, ali to je prirodno. Uvijek je isto kada završite pripreme i veliki test je pred vratima. Samo želite da krene utakmica. Kad sam igrao za Englesku, vjerovao sam igračima oko sebe i volim misliti da su oni vjerovali meni. Naše zajedništvo bilo je jako važno. Nadam se da su to razvili i da ćemo na kraju svi zajedno slaviti."
Ključne riječi
Engleska reprezentacija Kyle Walker

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