Dugogodišnji engleski reprezentativac: Ne podcjenjujte Hrvatsku, još pamtim poraz u polufinalu SP 2018.

Kyle Walker (36), nekadašnji engleski reprezentativac i dugogodišnji igrač Manchester Cityja i Tottenhama, napisao je kolumnu za engleski tabloid The Sun. U njoj se osvrnuo na početak Svjetskog prvenstva, a nama je najzanimljivije ono što je napisao za Hrvatsku, prvog protivnika Engleske.

"U prvoj utakmici igramo protiv Hrvatske i nikada ih ne bih podcijenio. Sjećam se poraza od njih u polufinalu Svjetskog prvenstva 2018. i imaju bolju momčad od one koju smo pobijedili na Euru 2021. Neki od njihovih starijih igrača su se umirovili, a imaju dobre mlade igrače koji dolaze. Također su dokazali da su sposobni za velika iznenađenja kada su u pitanju Svjetska prvenstva, izbacivši Brazil u četvrtfinalu 2022.", napisao je Walker i dodao:

"Bit će malo nervoze među engleskim igračima uoči te prve utakmice, ali to je prirodno. Uvijek je isto kada završite pripreme i veliki test je pred vratima. Samo želite da krene utakmica. Kad sam igrao za Englesku, vjerovao sam igračima oko sebe i volim misliti da su oni vjerovali meni. Naše zajedništvo bilo je jako važno. Nadam se da su to razvili i da ćemo na kraju svi zajedno slaviti."