Kek se vratio u Rijeku pa najavio dolazak dva bivša vatrena u stožer: Letvica mora biti visoko

S Rijekom ne mogu pregovarati i kada je stigao poziv nije bilo puno razmišljanja, rekao je slovenski strateg Matjaž Kek koji je drugi put u karijeri preuzeo trenersko kormilo nogometnog prvoligaša s Rujevice. Kek je u Rijeci naslijedio 50-godišnjeg španjolskog trenera Victora Sancheza, a u klub se vratio nakon što je duboki trag ostavio od 2013. do 2018. godine. Nakon toga je do prošle godine bio izbornik Slovenije.

„Hvala Rijeci na povjerenju da vodim klub koji je zadnjih godina stalno u vrhu hrvatskog nogometa, koji osvaja trofeje i koji je napravio neki svoj put. Hvala prije svega ljudima koji su se založili za to da počne suradnja. Veselim se svemu, prvom treningu i novim utakmicama. Nekih ljudi više nema, stigla su nova vremena i život ide naprijed“, rekao je 64-godišnji Kek na službenom predstavljanju u klubu koji je prošle sezone zauzeo četvrto mjesto u prvenstvu te je igrao finale domaćeg Kupa i osminu finala Konferencijske lige.

„U svakom slučaju letvica mora biti postavljena visoko. Sada je na meni i mojim pomoćnicima dokazati da smo zaslužili voditi Rijeku. Duje Čop će se s terena preseliti kod mene, a dolazi nam i Mate Maleš iz Lokomotive. Moja poruka je jasna, želim pobijediti na svakom treningu i u svakoj utakmici“, rekao je Kek iza kojeg ostaje sjajan uspjeh u Rijeci 2017. godine kada je osvojio dvostruku krunu. Sve je prije dvije sezone u Rijeci ponovio tadašnji trener Radomir Đalović.

Kek je s Rijekom osvojio jedan naslov prvaka Hrvatske, podigao je dva trofeja Hrvatskog kupa i jedan Superkupa te ostvario najviše pobjeda na riječkoj klupi, 165 u svim natjecanjima.

„Za početak se moram upoznati s igračima. Mislim da imamo dovoljno vremena da se na pravi način posložimo. Pokušat ću nastaviti s dobrim stvarima od prethodnika, a ispraviti one loše“, zaključio je slovenski trener.