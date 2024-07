Stoper koji je igrao za dvije države na pragu dolaska u Dinamo. Pojavila se nova opcija za vezni red

Paklene vrućine ovih dana samo remete planove plavih na pripremama u Austriji. Toplinski val trenutačno Sergeju Jakiroviću zadaje više briga nego ono što se događa u rosteru njegove momčadi. Na četrdesetak stupnjeva odigrana je utakmica s bugarskim CSKA-om iz Sofije. Nije čudo da se Jakirović jučer raspitivao je li moguće pomaknuti termine odigravanja utakmica. Jer, 17.30 sati ipak je malo prerano u ovakvim temperaturnim uvjetima. Kada smo se već dotaknuli ogleda s Bugarima, koji je Dinamo dobio 6:2, ta utakmica bila je posebna po tome što su u momčadima igrali i sinovi trenera, Valentina Ilieva i Sergeja Jakirovića.

Još posebnije, obojica su se upisala u strijelce, Leon i Radoslav. Bugarima uskoro počinje prvenstvo, oni imaju još jednu provjernu utakmicu, a Jakirović i Iliev skupa su svojedobno igrali u CSKA. Dekretom je odlučeno da će Sergej, za prvijenac sina Leona, počastiti momčad. Dinamov trener lakši je za oko 1500 eura. Momčad je jučer ujutro odrađivala službeno fotografiranje u novoj opremi. Novi dres nešto je lakši od onog starog, kažu 30 grama!

GALERIJA Raskoš u kojem živi Luka Modrić

Nema ozlijeđenih

Za Jakirove planove dobro je što se još nitko od igrača nije javio s eventualnim ozljedama, svi dobro podnose nesnosne uvjete u Austriji. Jasno je, posebno se mora paziti na Marka Roga i Lukasa Kačavendu, koji izgledaju jako dobro i sigurno će njihovi napori biti posebno tretirani. Uostalom, imaju posebne naputke da prijave svaki pa i najmanji problem. Gledajući sa strane, oni igraju potpuno opušteni i "otkočeno", što je za ovu fazu njihove pripreme zapravo ključno.

Zadnjih se dana spominjao odlazak Petra Sučića u talijanski Como u transferu od desetak milijuna eura. Procjena Dinamove uprave je da od toga za sada neće biti ništa i da bi u perspektivi za Sučića mogli dobiti i veći iznos.

Ono što puno više brine Jakirovića su ulazni transferi. Dinamo za ostvarenje ambicija u sljedećoj sezoni treba pojačanja. Ponajprije u igri prema naprijed, primarni Jakirovićev cilj je desno krilo. Posebice zbog odlaska Darija Špikića. Jer, protiv većine momčadi možeš stati plitko i braniti se, no za nešto više trebat će raznovrsnost prema naprijed. Na tim se fazama igre stvara međunarodni autoritet.

Do sada su u plavo jato stigli Marko Pjaca i stoper Raul Torrente. A stoperske pozicije mogle bi biti upotpunjene dolaskom Sammyja Mmaeea, kojemu je nedavno istekao ugovor s Ferencvárosom. Dinamova struka već je procijenila da bi Marokanac bio pojačanje za ambicije sljedeće sezone, a on je već izrazio želju za dolaskom u Zagreb. Taj posao još nije završen, no puno je već preduvjeta ispunjeno da se zaista i dogodi.

VEZANI ČLANCI:

Ovaj 28-godišnjak u Ferencvárosu je posljednje tri godine, prije je igrao u belgijskom Standardu i St. Truidenu. Ima 35 nastupa u Europi, a uz marokansko državljanstvo (10 nastupa za reprezentaciju), ima i belgijsko, za čiju je U21 reprezentaciju također igrao. Na pripremama u Austriji pojavio se i Dinamov sportski direktor Marko Marić, koji je neprestano na mobitelu i ne prestaje razgovarati. Jasno je da bismo u sljedećim danima mogli očekivati neko pojačanje u Dinamovim redovima. I dalje se govori o Timiju Maxu Elšniku, za kojeg u Dinamu imaju pozitivno mišljenje i on je također opcija za vezni red.

Mladi se moraju dokazati

Naravno, ako su na izlaznim vratima Špikić i Brodić, a ne zna se što će biti s Petkovićem ili Mišićem, koji također imaju ponude, o Baturini da i ne govorimo, pitanje je s čim će Jakirović zapravo raspolagati u bliskoj budućnosti. Naravno, odluči li se klub za takvo što, neophodno je odmah imati alternativna rješenja. To je Jakirović već jednom prošao u Dinamu kada su mu, nakon što je tek sjeo u ured, otišli Livaković i Ivanušec, a prije Šutalo.

Paralelno sa slaganjem rostera i rezultatima Dinamo će svakako morati voditi računa o razvoju nekolicine mladih igrača koji su na pripremama u Austriji. Noa Mikić i Patrik Horvat materijal su za Dinamo, to je već sada jasno.

VEZANI ČLANCI:

No tek se moraju dokazati, a priliku će sigurno dobiti. Iako, izvjesnije je da će nastaviti s juniorima. Iluzorno je očekivati da će Dinamovu igru odmah oplemeniti mladi igrači, iako spomenuti dvojac već sada ima karakteristike igrača koji bi u budućnosti mogli igrati važnu ulogu.

Forsiranje mladih igrača uvjet je bez kojeg ni u Dinamu neće moći. Jer, zakoni tržišta neumoljivi su i traže se sve mlađi igrači. Zbog toga će morati brendirati neka nova imena. Posebice ako primjerice ode Baturina, kao trenutačno najvredniji Dinamov eksponat. Dinamu za plasman u Ligu prvaka trebaju još neka provjerena imena koja će jamčiti stabilnost u igri i iskorak kada to bude najpotrebnije, a za takvo što, naravno, potreban je novac.