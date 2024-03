Igrač koji je srušio Hajduk govorio o sukobu s Livajom: 'Ne znam od kad je zabranjeno slaviti gol'

U utakmici 27. kola Hrvatske nogometne lige Lokomotiva je na Poljudu šokirala Hajduk i slavila rezultatom 2:1. Strijelac oba pogotka za zagrebačku momčad bio je Robert Mudražija (26. i 60. minuta). Marko Livaja je već u prvome poluvremenu promašio kazneni udarac, a na kraju je tek uspio ublažiti poraz golom u 96. minuti susreta.

Kada je zabio prvi gol, Mudražija je slavio okrenuvši se prema sjeveru Poljuda i stišćući šake. Kapetanu Hajduka se to nije svidjelo pa je došao do Lokomotivinog strijelca, nešto mu govorio i dvaput ga srušio. Na poluvremenu mu je prilikom odlaska u svlačionicu nešto dobacivao i Lovre Kalinić.

"Ne znam otkad je to zabranjeno slaviti svoj pogodak, pogotovo na Poljudu pred punim tribinama, kad su svi protiv tebe. Mislim da tek tad dolaze prave emocije i sportski duh, svatko se bori za sebe i svoju momčad. Mislim da u tom trenutku, pogotovo što dvije minute nakon crvenog postižemo pogodak koji nam daje veliki vjetar u leđa, to je prirodno", rekao je Mudražija u Denis podcastu .

"Njemu je očito zasmetalo to moje direktno ili indirektno slavlje prema Torcidi. Bio je valjda vruće glave. Rekao sam već na par mjesta, skroz nesportski, ali okej. On je to odradio, ja se nisam dao isprovocirati, samo sam nastavio dalje. Izgovori se tu sve i svašta, ali to je sve u žaru borbe", zaključio je Mudražija.

