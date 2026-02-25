Naši Portali
ZATVORENA VRATA

Don Carlo prelomio: Brazil vatrene napada bez najveće zvijezde

2026 FIFA World Cup Previews
Foto: RICARDO MORAES/REUTERS
1/3
VL
Autor
Karlo Koret
25.02.2026.
u 12:53

Brazilski stožer pomno prati njegov napredak te se nadaju kako će kroz nastavak sezone uhvatiti natjecateljski ritam i biti u mogućnosti pomoći reprezentaciji na Mundijalu

Izbornik Brazila Carlo Ancelotti odlučio je kako za prijateljske utakmice protiv Hrvatske i Francuske koje njegovu reprezentaciju očekuju u ožujku neće pozvati najboljeg strijelca u povijesti Selecaa, Neymara. Dugo se već vuče saga oko nepozivanja bivšeg igrača Barcelone i PSG-a u reprezentaciju budući da nacionalni dres nije obukao još od listopada 2023. kada se ozlijedio u utakmici s Urugvajom.

Mnogi su smatrali kako je tome kumovalo Neymarovo rano ispadanje iz prvenstva Pauliste sa Santosom, no prema dostupnim informacijama Neymar nikada nije bio u planu za jake prijateljske utakmice u ožujku. Ancelotti je više puta isticao kako se Neymar mora dovesti na potrebnu fizičku razinu kako bi mogao sudjelovati na Svjetskom prvenstvu u lipnju i srpnju.

Bomba iz Italije: Luka Modrić pred senzacionalnim transferom poslije svjetskog prvenstva!

Za razliku od mnogih njegovih prethodnika, talijanski stručnjak neće inzistirati na Neymarovom povratku u reprezentaciju dok ne bude 100 posto siguran da može fizički podnijeti zahtjeve modernog nogometa. 34-godišnju zvijezdu već dugo muče problemi s ozljedama pa je kasnio i s početkom ove sezone nakon što je krajem prošle godine operirao koljeno.

Brazilski stožer pomno prati njegov napredak te se nadaju kako će kroz nastavak sezone uhvatiti natjecateljski ritam i biti u mogućnosti pomoći reprezentaciji na Mundijalu. Ancelotti također želi vidjeti kako će momčad funkcionirati bez njega kao centralne figure. Očekuje se kako će Talijan utakmice u ožujku iskoristiti kao posljednju provjeru prije sastavljanja konačnog popisa u svibnju. U kadru još ima mnoštvo nepoznanica koje Ancelotti želi riješiti prije početka prvenstva. U pitanju su bekovske pozicije, izbor zamjena za Marquinhosa i Gabriela koji su neprikosnoveni stoperski par te alternativa za Brunu Guimaraesa u veznom redu.

U stožeru smatraju kako točno znaju kako Neymar može doprinijeti momčadi pa ne vide potrebu da ga se dodatno provjerava. Jedini upitnici vezani su uz njegovu fizičku spremu, a to je problem koji napadač mora sam riješiti.

Ključne riječi
Neymar brazilska nogometna reprezentacija hrvatska nogometna reprezentacija Carlo Ancelotti

