Igra za Futsal Dinamo i konobari: 'Dobijem slobodno kada nastupam s Hrvatskom'

Futsal Dinamo ušao je u najbolju formu kad je najviše trebalo, uoči završnice hrvatskog kupa koji se od petka do ponedjeljka igra u dvorani II zagrebačkog Doma sportova. U Prvoj ligi Futsal Dinamo pet utakmica ne zna za poraz i već je peti na tablici. Sigurni su u doigravanje u koje ide prvih osam momčadi.

Još čekam prvi trofej

– Malo smo zakomplicirali vrh tablice. Ima do kraja još dosta utakmica pa nam je sljedeći cilj biti među prve četiri momčadi kako bismo imali lakši posao u doigravanju. Šteta što smo prvi dio sezone bili nešto lošiji. No to je bilo razumljivo jer smo imali puno novih igrača i trebalo je vremena da se uigramo. U drugom dijelu sezone dobili smo veliko pojačanje u Tihomiru Novaku, reprezentativcu Hrvatske – rekao je Kristian Čekol, jedan od stožernih igrača obrane Futsal Dinama.

Je li Futsal Dinamo favorit za osvajanje kupa?

– Sigurno je da smo u krugu favorita. Ipak igramo na domaćem parketu, uz, vjerujem, veliku podršku naših vjernih navijača. Uglavnom, želim do svog prvog trofeja u dresu Futsal Dinama. Tu sam već sedam-osam godina i za sada nemam nijedan osvojen trofej – kaže Čekol.

Gdje ste počeli igrati futsal?

– U Alumnusu, no ubrzo sam prešao u Futsal Dinamo. Kada me pitaju volim li više igrati mali nogomet ili futsal, odgovor je futsal. Igrao sam nešto malo i veliki nogomet u Rudešu, ali samo do izlaznih juniora. Veliki nogomet me ne zanima – dodao je Čekol.

Idete li možda na utakmice Dinama u Maksimir?

– Ne, nažalost nemam vremena.

U četvrtfinalu kupa prva prepreka vam je drugoligaš Šibenik?

– Nadam se da neće biti problema s plasmanom u polufinale. Ima u završnici dobrih ekipa, na kraju krajeva tu je Novo Vrijeme Apfel koje smo prošlu nedjelju potpuno nadigrali u ligi pobijedivši s 3:0 – kaže Čekol.

Futsal Dinamo je profesionalna momčad...

- Trenira se svaki dan, igramo utakmice svaki vikend, igrači dobivaju plaću. Dakle, sto posto profesionalni klub iza kojeg stoje divni navijači, ali i odlična uprava. Meni je nešto teže jer, osim treniranja, pomažem u obiteljskom poslu. Naime, mama i tata imaju mali restoran u Aninoj ulici u Rudešu. Mislim da je malo onih koji ne znaju za buffet “K Vilimu” u kojem se mogu pojesti najbolji ražnjići u gradu. Dakle, u slobodno vrijeme uskačem roditeljima, uglavnom konobarim. Naravno, kada mi trebaju slobodni dani, kada primjerice idem s reprezentacijom Hrvatske, onda me gazda, u ovom slučaju tata, ipak pusti. Ne radi mi probleme, ha-ha – kaže Čekol.

Dolaze li u restoran i vaši suigrači?

– Naravno. Čak kod mene svakodnevno ručaju igrači koji nisu iz Zagreba. Klub i tata postigli su dogovor tako da dečki imaju besplatan obrok – kaže Čekol.

Za sada na broju sedam

Nekad je Zagreb imao puno prvoligaša, a danas u Prvoj futsal ligi igrate samo vi?

– Nažalost, tako je. Ne znam koji je tome razlog, ali znam da bi nam bilo puno lakše kada bismo u ligi imali barem dva kluba iz Zagreba. Ako ništa drugo, ne bismo morali to kolo putovati. A putovanja nas ove sezone ubijaju. Igramo u Dubrovniku, Osijeku, Omišu. Uglavnom putujemo na dan utakmice tako da ponekad izravno iz kombija izlazimo na parket – rekao je Čekol.

Znate koliko ste pogodaka postigli do sada u Prvoj ligi?

– Naravno. Sedam. Možda mi je za sada najdraži onaj u gostima protiv Squarea, za konačnih 2:2. Bio je to veliki bod. Na dvije utakmice postigao sam po dva pogotka, u gostima protiv Vrgoca te u domaćoj pobjedi 6:1 nad Osijekom – zaključio je Čekol.