Hajduk je ove zime više zaradio od Dinama, plavi dugo nisu bili ovako neaktivni

Završio je još jedan prijelazni rok, nakon što je krajem siječnja okončan onaj u najjačim ligama, jučer je bio zadnji dan i za transfere u našoj nogometnoj ligi. Kad se podvuče crta, najvećih transfera nije bilo, nitko se nije približio našim rekordnim transferima. Rekord ovog zimskog prijelaznog roka drži Stipe Biuk koji je iz Hajduka otišao u Los Angeles, a bijelima je donio prilično lijep iznos, 6,5 milijuna eura.

Dinamo nikad mirniji u zimi

Bila je to ponuda koju Splićani nisu mogli odbiti, ipak je riječ o znatnom iznosu koji je bijelima potreban za svakodnevni život, na stranu sad je li nogometna liga SAD-a baš dobar izbor za mladog talentiranog nogometaša i koliko će tamo doista napredovati. Hajduk je u ovom prijelaznom roku najviše prihodovao od prodaje igrača jer, osim Biuka, prodan je i Marin Ljubičić, još jedan mladi biser. Bio je na posudbi u austrijskom LASK-u koji je imao pravo otkupa pa, kad je vidio da je dobio odličnog igrača, odlučio je platiti odštetu svjestan da će na njemu zacijelo višestruko zaraditi, da nije tako, ne bi sigurno išli u realizaciju najvećeg ulaznog transfera u povijesti kluba. Ljubičić je donio 2,9 milijuna eura, a milijun i 70.000 eura još su Splićanima zajedničkim snagama donijeli David Čolina i Jani Atanasov.

Dinamo je posljednjih godina prednjačio u skupim prodajama, no u ovom prijelaznom roku plavi su od prodaje uprihodili oko 6,5 milijuna eura. Doduše, tek treba vidjeti koliko će zapravo donijeti transfer Mislava Oršića, riječ je o iznosu između 5,75 pa čak do osam milijuna eura, ovisno o bonusima. Nije to malo novca, ali dojam je da je Oršić za plave vrijedio više od tog iznosa, njegovi golovi i asistencije već fale plavima i neće ih lako nadoknaditi. A vjerujemo da ni Oršić u ovom trenutku ne može biti baš sretan jer mu nije dobro krenulo, dojučerašnji trener Southamptona nije mu dao nekakvu priliku, čak ga je preselio u drugu momčad. Nadajmo se da će naš reprezentativac kod novog trenera koji je preuzeo momčad imati bolji status. Trebao bi to biti Jesse Marsch, donedavni trener Leedsa.

Dinamo je prodao i Rasmusa Lauritsena, danski nogometaš kod Ante Čačića nije u posljednje vrijeme puno igrao, plavi su ga odlučili pustiti za 2,5 milijuna eura. No sad im je stoperska pozicija postala deficitarna jer su pustili i u Dilavera, Boško Šutalo još se nije oporavio pa su ostali na Josipu Šutalu, Periću i Théophileu, s tim da Francuzu na ljeto istječe ugovor. Nagađalo se da će odmah pokušati dovesti Omeragića iz Züricha, a do kraja jučerašnjeg dana dogovarali su dovođenje Maura Perkovića iz Istre (za oko dva milijuna eura). Ako su to uspjeli realizirati, onda je to i najveća kupnja u HNL-u u ovom prijelaznom roku. Plavi dugo nisu tijekom zimskog prijelaznog roka bili ovako neaktivni u dovođenju novih imena (u zadnjih 20 godina samo jednom nisu doveli nikoga, a jednom samo jednog igrača). Hajduk je doveo nekolicinu igrača, no Yassine Benrahou iz Nimesa, Ivan Lučić iz Istre i Agustin Anello iz belgijskog Lommela stigli su bez odštete, a do kraja jučerašnjeg dana trebao se završiti dolazak Ferra za kojeg je trebalo nešto platiti (500.000 do milijun eura, nagađa se).

Osim Hajduka i Dinama, novca od prodaje igrača stiglo je jedino još u Osijek. Za Diona Drenu Belju dobili su tri, a za Ivicu Ivušića dva milijuna eura, još su zajedno Laszlo Kleinheisler i Danijel Lončar donijeli 900.000 eura. Iz Osijeka je bilo još dosta odlazaka, ali bez odšteta pa tako u Gradskom vrtu više ne stanuju Mance, Bartolec, Hiroš, Fučak, Bralić i V. Petković, a rubrika dolazaka kod Osijeka ostala je prazna.

Dobar posao Rijeke i Istre

Ni jedan drugi naš prvoligaš nije nikoga prodao ni kupio iako je i u njihovim svlačionicama bilo jako prometno. Najmanje promjena bilo je u Lokomotivi, ali je zato puno mijenjala Rijeka, s Rujevice su otišli Vučkić, Bistrić, R. Jurić, Vuk, M i D. Pavlović, Karrica, Lunetta, Solano, Halilović i Prince. I rubrika dolasci ozbiljno je popunjena, novi trener Sergej Jakirović dobro je provjetrio svlačionicu, umjesto onih koji su otišli stigli su Banda, Dilaver, Veiga, Marin, Janković, D. Jurić, Goda i Bogojević, svi bez odštete ili iz nekih klubova na posudbu. Prometno je bilo i u Gorici, a posebno u Šibeniku, pogotovu u rubrici dolazaka u koju se upisalo desetak igrača. Puno je novih igrača i u Istri, a malo odlazaka, dojam je da su Rijeka i Istra napravile dobar posao jer igraju jako dobro. Iako je imala veliki promet u oba smjera, Gorica nije podignula svoje izvedbe te je i dalje u jako teškoj poziciji. Varaždin i Slaven Belupo nisu imali značajniji promet, očito su zadovoljni onim što imaju i svojim dosadašnjim rezultatima koji su doista dobri.