Igor Tudor upisao prvu pobjedu u Ligi prvaka nakon lude utakmice u Marseilleu

Francuski nogometni doprvak Marseille, kojeg vodi hrvatski stručnjak Igor Tudor, pobijedio je u susretu 3. kola D skupine Lige prvaka lisabonski Sporting sa 4-1 ostvarivši prvu pobjedu u skupini.

Nakon dva početna poraza, od Tottenhama (0-2) i Eintrachta (0-1), OM je pred praznim tribinama stadiona Velodrome pobijedio lidera skupine Sporting sa 4-1.

Bila je to neobična utakmica, posebno prvih pola sata tijekom kojih se dogodilo gotovo sve najvažnije. Tudorova momčad pobjedu ponajviše može zahvaliti "ludostima" gostujućeg vratara Antonia Adana koji je nevjerojatnim pogreškama obilježio utakmicu.

Zanimljivo, utakmica je kasnila 20 minuta jer nogometaši Sportinga nisu na vrijeme stigli na stadion. Francuski mediji navode kako su nogometaši Sportinga kasno doputovali u Marseille, a potom zapeli u gužvi. Glavni sudac Talijan Davide Massa u dogovoru s delegatom i predstavnicima UEFA-e odlučio je pomaknuti početak susreta, a hrvatski trener je potpuno poludio, više o tome OVDJE.

Foto: ERIC GAILLARD/REUTERS Soccer Football - Champions League - Group D - Olympique de Marseille v Sporting CP - Orange Velodrome, Marseille, France - October 4, 2022 Olympique de Marseille's Leonardo Balerdi celebrates scoring their third goal with teammates REUTERS/Eric Gaillard Photo: ERIC GAILLARD/REUTERS

Kada je dvoboj napokon krenuo uslijedio je šok za Tudorovu momčad. Sporting je poveo već u prvoj minuti golom Trincaoa koji je lijepo pogodio s ruba kaznenog prostora. OM je izjednačio u 13. minuti nakon velike pogreške gostujućeg vratar. Matheus Reis je vratio loptu Adanu koji je prilikom ispucavanja pogodio Alexisa Sancheza od čije se noge lopta odbila u mrežu.

Samo tri minute kasnije Marseille je okrenuo rezultat. Adan je loše ispucao loptu koja je došla do Mattea Guendouzija, ovaj je prolijedio do Jonathana Claussa koji je ubacio pred gol, a Amine Harit glavom zabio za 2-1.

Foto: ERIC GAILLARD/REUTERS Soccer Football - Champions League - Group D - Olympique de Marseille v Sporting CP - Orange Velodrome, Marseille, France - October 4, 2022 Olympique de Marseille's Leonardo Balerdi celebrates scoring their third goal REUTERS/Eric Gaillard Photo: ERIC GAILLARD/REUTERS

Seriju pogrešaka Adan je zaokružio u 23. minuti zaradivši isključenje nakon što je igrao rukom izvan kaznenog prostora. U nastavku akcije OM je izborio korner nakon kojeg je Leonardo Balerdi svladao nedovoljno zagrijanog Franca Israela. U nastavku susreta OM je kontrolirao rezultat, a u samoj završnici je Chancel Mbemba je postavio konačnih 4-1.

U drugom susretu iz ove skupine večeras se sastaju Eintracht i Tottenham. Na ljestvici vodi Sporting sa šest bodova, dok Eintracht, Tottenham i OM imaju po tri boda. U prvom susretu 3. kola C skupine Bayern je rutinski odradio posao protiv Viktorije Plzen pobijedivši sa 5-0.

Golove za bavarski sastav zabili su Leroy Sane (7, 50), Serge Gnabry (13), Sadio Mane (21) i Maxim Choupo-Moting (59). Hrvatski reprezentativac Josip Stanišić je za Bayern odigrao drugo poluvrijeme.

Bayernova je to treća pobjeda u skupini uz razliku pogodaka 9-0, dok je Viktorija upisala i treći poraz.

