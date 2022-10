Hrvata su žestoko kritizirali i tjerali ga, a sada se vidi kolika je njegova veličina

Momčad Olimpiquea iz Marseillea pod vodstvom hrvatskog trenera Igora Tudora ostvarila je novu, sedmu prvenstvenu pobjedu svladavši kao gost Angers s 3:0 i probila se na vrh ljestvice francuske prve lige. Marseille je trijumfom za proboj na vrh preko zadnjih godina nedodirljivog PSG-a došao do senzacionalnog učinka od 23 boda u prvih devet kola. Jedini put kada je to Marseilleu uspjelo bilo je u sezoni 1990./1991. Međutim, Marseille je tada bio ono što je PSG danas – nedodirljivi prvak Francuske, ali i finalist Kupa prvaka te jedan od najboljih svjetskih klubova, pun igračkih zvijezda.

Dokazao da je sjajan trener

Nakon toga su Marseille vodili trofejni i legendarni treneri: Raymond Goethals, Tomislav Ivić, Abel Braga, Javier Clemente, Josip Skoblar, Eric Gerets, Didier Deschamps, Marcelo Bielsa, Jorge Sampaoli... ali nijedan od njih nije uspio ono što je sada Tudor.

Splićanin je ujedno i izjednačio dva podviga za povijest Marseillea. Prvi je trener tog kluba koji nije izgubio nijednu od prvih devet prvenstvenih utakmica još od Jeana Fernandeza u listopadu 1992. Konačno, time što je sačuvao mrežu kod Angersa ostao je na samo pet primljenih golova. Tako je izjednačio rekord iz sezone 2006./2007., kada ih je Marseille također primio toliko malo u prvih devet kola.

Temperamentni navijači Marseillea sad slave svog trenera, no još prije dva mjeseca, u njegovoj premijeri na klupi, dobro su ga izviždali. Podsjetimo, odmah po preuzimanju Marseillea Tudor je bio na rubu žestokog sukoba s igračima koji nisu prihvaćali njegove metode rada, a prema pisanju francuskih medija, prijetila mu je pobuna igrača. Izgubio je gotovo sve pripremne utakmice, no i tada je predvidio i tvrdio da će se žestok rad na treninzima isplatiti. Sada se pokazalo da je bio u pravu.

Igor Tudor ovakvim rezultatima pokazuje da je trener najviše klase, a među svim hrvatskim trenerima on trenutačno vodi najveći klub. Jer Marseille je bivši prvak Europe, s vojskom vjernih navijača i u takvom okruženju do rezultata mogu samo vrhunski stručnjaci. A Tudor pokazuje da to jest.

U Marseilleu su sada uvjereni da su našli mladog i modernog trenera s kojim će Olympique igrati intenzivan i napadački nogomet kakav je Tudor forsirao i prošle sezone u Veroni.

Francuski nogometaš Adrien Tamèze prošle je sezone igrao za Veronu pa je jako dobro opisao hrvatskog trenera.

– Tudor je trener za kojeg znaš da će te ubiti ako ne trčiš. Stalno viče: "Kreni, pritisni, vrati se, napadni, ponovno..." Nikad se ne umori. Njegov nogomet je fizički i agresivan. Kod njega presing počinje u protivničkom šesnaestercu. Igrači se cijede od znoja nakon svakog treninga. S njim morate biti naviknuti na jako veliku količinu trke i rada – rekao je Tamèze.

Na taj njegov intenzitet nakon početnih trzavica navikli su se i igrači Marseillea, koji su sada shvatili da uz takav način rada mogu parirati čak i PSG-u u borbi za naslov.

Završio na tribini

Igor Tudor u prekjučerašnjoj pobjedi protiv Angersa zbog suspenzije nije mogao voditi momčad s klupe, no nakon susreta prokomentirao je pobjedu.

– Jako mi se svidjelo koliko su moji igrači željeli pobjedu – rekao je Tudor, koji je uspio odmoriti neke igrače za utakmicu Lige prvaka protiv Sportinga:

– Posebno Alexisa Sancheza, igrao je puno za reprezentaciju i trebamo ga odmoriti – rekao je Tudor.

Hrvatski trener posebno je pohvalio Jonathana Claussa.

– Užitak ga je trenirati, on je nevjerojatan – rekao je Tudor.

A kako mu je bilo gledati momčad s tribina?

– Ružno je to, užasno. Radije bih bio na klupi.

Marseille je privremeno postao vodeća momčad francuske lige. Je li to mogao zamisliti kada je preuzeo klupu?

– Ne prvi tjedan kada sam došao. Ali jesam nakon mjesec dana. Ova momčad može jako puno, sada su to shvatili i navijači i igrači – zaključio je hrvatski trener.