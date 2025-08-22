Igor Štimac ogorčen nakon poraza u Europi: Evo zbog čega je poludio legendarni vatreni

BiH prvak Zrinjski u prvoj utakmici play-offa Europske lige na domaćem terenu s 0:2 poražen je od nizozemskog Utrechta. Plemićima sada predstoji težak zadatak u Nizozemskoj, ali svakako ih očekuje grupna faza Konferencijske lige tako da ne smiju biti nezadovoljni u slučaju ispadanja iz kvalifikacija EL-a.

Trener Zrinjskog Igor Štimac je nakon susreta čestitao Utrechtu na pobjedi te prozvao bugarskog suca Georgija Kabakova.

- Gorčina nakon ovakvog rezultata. Mogu jedino čestitati igračima na htijenju, pameti i mudrosti te svemu što su pokazali večeras. Predstavili su klub na najvišoj mogućoj razini i izdominirali kvalitetnog protivnika, ali nedostajali su golovi. Zbog njih se igra. Tu je Utrecht kvalitetniji. Dva puta dođu i zabiju jedan gol. Ta razlika nas dijeli od velikog iskoraka, ali radit ćemo i bit ćemo uporni.

- Gradim mentalni sklop naše momčadi da igramo kreativan napadački nogomet, nogomet ulazaka u prazan prostor i brzih kombinacija. Imamo dobre igrače, mladost i iskusne nositelje igre, tako da se ničega ne bojim - rekao je Štimac.

- Nema potrebe da išta govorim kada se sve vidjelo. Mislim da će i kontrolor reći svoje i da on neće dobiti prolaznu ocjenu. Ovo je suđenje koje nikako ne pripada Europskoj ligi - osvrnuo se na kazneni udarac za Utrecht koji je izazvao dosta rasprave.