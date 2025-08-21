Bivši vatreni je neprepoznatljiv! Žario i palio pod Dalićem, sad nije ni sjena velike zvijezde

Glavni trener Radomir Đalović zbog akumuliranih žutih kartona iz prethodnih europskih utakmica nije vodio Rijeku s klupe protiv PAOK-a, a momčad Rijeke – uz smireniji pristup pomoćnih trenera Čaglja i Landeke (sa slušalicom u uhu) – ostvarila je prvu, povijesnu pobjedu nad klubom iz Grčke. I odškrinula vrata grupne faze Europske lige, u kojoj nije bila od 2020. godine. Inače, Đalović je utakmicu gledao i upute suradnicima davao telefonskom vezom pozicioniran pod krovom zapadne tribine. Ovo je bio najbolji, najzreliji Rijekin nastup ove sezone, računajući i one u Hrvatskoj ligi. Sjajno defenzivno postavljena, bez pretjeranog rizika, začepivši sve prolaze prema svom golu, Rijeka je samo u rijetkim trenucima gubila kontrolu nad zbivanjima na travnjaku.

Primjerice, oko 20. minute, kada je PAOK opasno prijetio, pa i pogodio gredu preko Ivanušeca, sada već neprepoznatljivog igrača, koji više nije ni sjena nekadašnje zvijezde koja je nekada žarila i palila u dresovima Dinama i reprezentacije. Ili možda Ivanušecu ne odgovara pozicija u sredini terena na koju ga je postavio trener Lucescu? I do te spomenute grede, a osobito nakon te akcije Grka, Rijeka je bila dominantna, čvrsta, odlučna i lucidna. Povratnik u sastav Dejan Petrović donio je stabilnost u defenzivnoj fazi igre veznoga reda, rasteretivši tako Niku Jankovića, a Toni Fruk, koji je djelovao kao povučena špica, u dva navrata u prvom poluvremenu zagrijao je vratara PAOK-a izvrsnim šutevima.

Ključni trenutak utakmice zbio se u 39. minuti. Tada je Niko Janković iz prekida poslao izvanredan centaršut pred vrata Grka, a Luka Menalo razgrnuo obranu PAOK-a i udarcem glavom zakucao loptu u mrežu. Rujevica – zaogrnuta prijetećim sivo-crnim oblacima – eksplodirala je od veselja, 6882 gledatelja burno je proslavilo Rijekin pogodak.

- Velika je ovo pobjeda za nas. Moji igrači su danas pokazali da mogu igrati protiv ozbiljnih momčadi. Bili smo disciplinirani. U drugom poluvremenu nismo dali PAOK-u nijednu šansu. Imamo dobru zalihu za revanš. Moramo se tamo postaviti jako i muški. Nemamo vremena za odmor, sad nas čeka Varaždin - kazao je Rijekin trener Đalović i nastavio:

- Teško je bilo utakmicu pratiti s tribine. Iako, bolje se vidi sve. Htio sam nešto prenijeti, ali nisam mogao. Moji suradnici su odradili sjajan posao. Ušli smo hrabro u utakmicu. Protiv Dinama smo bili ultraofenzivni. Bili smo hrabri i pametni. Zadovoljan sam. Nedostajao nam je drugi gol da zaokružimo sve to. Ali neću se žaliti na pobjedu od 1:0. Pričat ćemo o Toumbi poslije. Najbitnije je kakvi ćemo mi biti. Bit će pritisak, ali mislim da imamo kvalitetu. Ako zabijemo jedan gol, oni su u velikom problemu.

PAOK je na Rujevici potpuno podbacio, naravno i zahvaljujući blistavom izdanju Riječana, ali ovakvo izdanje Grka ni slučajno ne bi trebalo zavarati našeg predstavnika. Naime, ovaj klub ima najžešću i i najglasniju publiku u Grčkoj, a stadion Toumba bio je groblje brojnih favorita ili onih koji su pomislili da je posao s PAOK-om završen u prvoj utakmici. Poput Dinama prije dvije godine. Uzvratna utakmica PAOK – Rijeka igra se 28. kolovoza u 19:30 sati.

Dodajmo kako je Rijeka protiv PAOK-a prekinula niz od četiri europske utakmice bez domaće pobjede (Elfsborg 1:1, Olimpija 1:1, Ludogorec 0:0, Shelbourne 1:2), a statistika utakmice izgledala je ovako: Rijekin posjed lopte bio je 52 posto, u ukupnom broju šuteva bilo je 14:11 za Rijeku, u šutevima u okvir 7:3, u udarcima iz kuta 4:2, u zaleđima 3:1, PAOK je napravio četiri prekršaja više, 17:13, te dobio čak pet žutih kartona, nasuprot Rijekina dva (Janković, Čop).