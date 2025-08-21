Naši Portali
IZGUBIO OD NIZOZEMACA

Igor Štimac doživio poraz u Mostaru, ali to ga neće previše boljeti, cilj je već ispunio

Mostar: Prva utakmica play-offa Europske lige između HŠK Zrinjski i Utrechta
Foto: Denis KapetanoviÄ /PIXSELL
VL
Autor
Zoran Krešić/Hina
21.08.2025.
u 22:02

Uzvratni susret igra se za tjedan dana u Utrechtu. Ako i ispadne od Utrechta, momčad Igora Štimca osigurala je sudjelovanje u Konferencijskoj ligi

Nogometaši Zrinjskog iz Mostara izgubili su na svom terenu od nizozemskog Utrechta 0-2 u prvom susretu doigravanja za Europsku ligu. 

Zrinjski je u prvome dijelu igre bio bolja momčad protiv favoriziranog Utrechta, a igrači Igora Štimca zadavali su muke Nizozemcima i kreirali nekoliko ozbiljnih prigoda.  Ipak, momčad Utrechta povela je u 39. minuti susreta kada je s 11 metara bio precizan David Min. Sudac Georgi Kabakov je na signaliziranje VAR-a dosudio najstrožu kaznu iako je ruka Petra Mamića bila na travnjaku. Drugi gol postigao je Jensen u 85. minuti susreta nakon sjajnog protuudara gostiju. 

Uzvratni susret igra se za tjedan dana u Utrechtu. Ako i ispadne od Utrechta, momčad Igora Štimca osigurala je sudjelovanje u Konferencijskoj ligi. 
