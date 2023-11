Igor Pamić: Hrvatska će na Euro, ne brinite se zbog Armenije, pobijedit ćemo

Zaista nikako drugačije nije ni moglo završiti. Čak ni da smo u obzir uzeli svu nogometnu nepredvidivost. Hrvatska je rutinski, s autoritetom na kakav smo navikli kada je naša reprezentacija u pitanju, prošla iskušenje u Rigi . Iskušenje, kada se zaista sve sabere, to i nije bilo. Takvu nam je otprilike ocjenu da i Igor Pamić.

- A nemamo zaista o čemu pričati. Hvala dragom Bogu da Wales i Armenija nemaju pojma. Wales je zadnju utakmicu dobio protiv Hrvatske i to je to. Nemam zaista što pričati o utakmici Latvije i Hrvatske kada svi znamo da smo 50 milijuna puta bolji. Svaka čast, dečkima i izborniku - počeo je Pamić.

Dobro, dodatno psihološko rasterećenje donijela nam je činjenica da su Armenija i Wales remizirali. Sada opet ovisimo samo o sebi. No, trebalo se ipak nekako prešaltati u to pozitivno mentalno stanje.

- Dobro, ali naši dečki zaista nikada nisu bili upitni. Pa o čemu pričamo, pogledajte malo kroz povijest. Naši su mladići uvijek bili pravi kada je bilo najpotrebnije. Možemo pričati i o tome da smo imali sreće milijun puta. No, valjda smo je kao sportska i nogometna nacija i zaslužili. Pričao sam i uoči utakmice da nas Latvija ne može iznenaditi. Bio sam zapravo siguran da ćemo izboriti Europsko prvenstvo normalnim putem. Ako govorimo o situaciji do ovog kola, problem je u tome što smo se sami doveli u tu situaciju. Nije tu u pitanju bila kvaliteta protivnika.

Nešto takvo nam se, dakle, ne može dogoditi u utorak protiv Armenije?

- Ma ne sekirajte se, nema šanse. Mi ćemo dobiti utakmicu, to nije sporno. Nije važno tko je kriv za probleme u koje smo se našli. Sami smo krivi. A da je bilo sve barem malo normalno, ne bismo sada pričali na ovakav način. Vrlo je jednostavno, kakav Wales, kakva Armenija.

Kakvi su Armenci?

- Oni su puno bolja od Latvije. Puno brža, dinamičnija i okomitija momčad. Na osnovu toga sam u zadnjih mjeseci i gradio optimizam. Nema šanse da Hrvatska ne ode tamo gdje joj je mjesto, jer je Armenija predobra za Wales. Armenija će nam stvoriti određene probleme, no riješit ćemo ih...

Kako bismo trebali protiv njih?

- Znate jako dobro da vam to neću kazati. Ne želim ih uspoređivati s Hrvatskom.

Lijepo je napokon odigrati još jednu utakmicu bez stresa.

- U svakom slučaju. Imali smo mi dosta stresnih situacija, no uvijek smo se pozitivom izvlačili. Najčešće to bilo zbog ozbiljnih suparnika, ovaj put je bio problem samo u našoj reprezentaciji na čelu s našim izbornikom. Drago mi je da je izbornik shvatio u čemu je problem. Naša skupina je takva da bi zaista bilo tragično da nismo prošli. To bi zaista bio kraj hrvatskog nogometa...

Kad smo već kod budućnosti našeg nogometa, dobra je stvar što je Martin Baturina napokon započeo svoju vatrenu priču.

- Jako pametan izbornikov potez. Ne treba lelujati niti forsirati. Sada je trenutak da polako donosimo pametne poteze. Sada je trenutak za dečke koji blistaju u svojim klubovima i individualnom kvalitetom čine razliku. Treba ih pripremati za ono što ih čeka u sljedećih desetak-petnaest godina.

On bi zaista trebao biti nositelj naše igre u budućnosti?

- To je tako jasno i logično, on će biti najbolji igrač naše reprezentacije - zaključio je Pamić.

