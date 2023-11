Dalić: 'Budimir je zaslužan za oba gola, ali moramo pronaći još jednog napadača'

Hrvatska je u Rigi pobijedila reprezentaciju Latvije rezultatom 0:2 . Obzirom da je Wales odigrao neriješeno protiv Armenije (1:1), "vatreni" su zasjeli na drugo mjesto skupine. Hrvatska reprezentacije u utorak (21. studenog) igra protiv zadnjeplasirane momčadi skupine, Armenije. Reprezentacija s Otoka će se suočiti s Turskom. Sve je sada u rukama "vatrenih" koji su u izvrsnoj prilici da se plasiraju na Europsko prvenstvo u Njemačkoj. Na konferenciji za medije cijelu je situaciju prokomentirao Zlatko Dalić:

"Bitno je samo da smo dobili šansu da sami o sebi odlučujemo u Zagrebu. To smo priželjkivali. Krenuli smo jako dobro u prvih pola sata s puno autoriteta, sigurnosti i samopouzdanja. Zabili smo brza dva gola, nakon toga smo priveli susret kraju bez šuta suparnika na naš gol. Možda smo mogli biti i malo konkretniji kasnije, te zabiti i treći gol, ali sve u svemu super. Sad nam preostaje da budemo maksimalno ozbiljni u Zagrebu, odigramo dobro i pobijedimo Armeniju, te da se na taj način plasiramo na Euro", rekao je Dalić.

GALERIJA 'Vatreni' dominantno došli do važne pobjede (2:0) i na korak do Eura! Debi Baturine i Pašalića

"Moramo biti ozbiljni, od ovog trena spremati se za Armeniju i pokušati to riješiti pred punim stadionom. Ne smijemo si dopustiti nikakvo opuštanje ili kiks jer bila bi katastrofa da sad ovo ne iskoristimo kad smo nakon svega i teška dva poraza došli u ovu situaciju da imamo sve u svojim rukama. Ne smijemo to propustiti", dodao je izbornik pa prokomentirao današnju igru:

"Ulazak u utakmicu je bio vrlo kvalitetan, konkretan i autoritativan. Ušli smo s puno sigurnosti i želje da to što prije riješimo i to smo uspjeli. Da nije bilo tako, bilo bi jako teško jer težak je bio teren, a protivnik bi se borio. Ovako smo to riješili. Možda je malo nedostajalo još ozbiljnosti u nekim situacijama, ali neću govoriti sada o utakmici, prošla je, pobijedili smo. Sve okrećem na Armeniju."

Dodao je i nekoliko riječi o ključnim igračima utakmice. "Neću puno o pojedincima. Lovro je dao gol, Kramarić se vratio i napravio svoj posao, vidjelo se koliko nam je falio s tim svojim golom. On i Ivanušec su igrači koji su u zadnja dva mjeseca imali jako malu minutažu, iskoristili su ovaj susret da se opet nametnu i igraju, da dobiju još više energije i sigurnosti za utorak. Modrić je bio dobar, rastrčan, u fazi obrane je sve stigao. Malo je teren bio problem, lopta nije najbolje legla i u nekim smo situacijama griješili. Idem sad gledati Armeniju", zaključio je Dalić pa upitan o Anti Budimiru rekao:

VEZANI ČLANCI:

"On je zaslužan za oba gola, odvukao je obrambenog igrača i otvorio prostor za Kramarića i Majera. To smo radili na treninzima, da se pojavi rupa koju iskoriste igrači iz drugog plana. Šteta je što nije zabio, ali odradio je što smo od njega tražili. Možda je opet bilo malo lopti za njega, pravih, dobrih... Više smo težili da naši krilni igrači ulaze unutra, pa završavamo kroz pas. To smo trenirali. Tako smo dali dva gola. On je stvarao prostor za druge, trčao je i borio se, odradio je posao na drugi način kad već nije bio strijelac."

Osvrnuo se i na promjenu formacije kada su na terenu ostala trojica stopera, a Stanišić se pomaknuo prema naprijed. "Na treningu smo radili da se otvaramo sa Stanišićem jako visoko, te ostajemo s trojicom stopera, Gvardiol se spusti na svoju poziciju stopera... Počeli smo štekati u otvaranju igre, pa smo htjeli pokušati tako da Majer uđe s Kramarićem u polušpicu. To smo igrali petnaestak minuta samo da dobijemo sigurnost koju smo izgubili. To je dobra stvar za nas, za budućnost, jer imamo sada trojicu stopera, a može to igrati i Stanišić, imamo bokove koji mogu biti ofenzivniji. To je igra koju bismo mogli igrati u budućnosti."

Kazao je kako nije gledao susret Armenije i Walesa, no da bi isto tako takva igra zadnjeplasirane momčadi skupine mogla biti pogodna, ali i opasna za Hrvatsku. "Nisam gledao, ni pratio taj susret. Dečki su pratili. Oni su se puno potrošili, imali su veći posjed lopte i šanse jer kad bi dobili Wales bili bi u igri za prolaz. Sad su ispali, dolaze rasterećeni da se nadigravaju i odigraju što je moguće bolju utakmicu. To može biti opasnost za nas, protivnik neopterećen, a nad nama je veliki imperativ. Očekujem razigranu Armeniju, da dođe uživati u Zagreb."

VEZANI ČLANCI:

Zatim je rekao nekoliko riječi o zdravstvenom stanju igrača. "Moramo dobro vidjeti što je s igračima, Sučić je ostao u Zagrebu, moram vidjeti u kakvom je stanju, Juranović nije igrao zbog ozljede, Pjaca je osjetio problem s mišićem, pa ga nismo koristili. Razmišljam da pozovem novog napadača za Armeniju jer treba nam netko. Ova trojica koje sam spomenuo vjerojatno neće biti u kadru utorak. Provjerit ćemo, ali nećemo ništa riskirati. Dobro je što su Ivanušec i Kramarić sve izdržali, kao i Brozović i Modrić. Stanišić nije standardan u klubu, pa bi mogao biti malo u problemima. Ostali su u ritmu. Pašalić kad je ušao pokazao je da se na njega može ozbiljno računati, kao i Baturina. Ne mogu još reći tko će točno igrati. Prevelika je utakmica da bih išao u rizik s bilo kime. Moramo uzeti još jednog napadača jer jedina alternativa Budimiru je sad Mario Pašalić, ne daj Bože da nešto zapne jer nemam koga uvesti u igru."

Na kraju je posvetio nekoliko riječi današnjim debitantima, Marcu Pašaliću i Martinu Baturini. "Obojici sam čestitao na debiju, oni su sigurno naša budućnost. Pašalić je ušao sjajno u jednu situaciju, šteta je što nije zabio gol u prvom nastupu. Taj dečko je došao u reprezentaciju s toliko energije, motiva i želje. Na treningu pokazuje koliko mu je stalo. Takve igrače hoću i trebam u reprezentaciji, a ne one koji se dvoume bi li došli ili ne bi došli. On me s time kupio i sve nas, žao mi je što nije zabio gol. Baturina ima 20 godina, a nosi Dinamo. Drži sve sam, tako se dokazuje kao igrač i mjesto mu je u reprezentaciji. Bit će sjajno da se plasiramo na Euro i damo šansu tim igračima da se nametnu i budu okosnica. Vrijeme je za njih, polako opet moramo praviti smjernu generacija kao nakon Rusije, ali vrijeme je da mlađi donesu novu energiju i život. Kroz treninge su opravdali poziv."

VIDEO Preko 1000 hrvatskih navijača stiglo je u hladnu Rigu: 'Volim te Hrvatsko'