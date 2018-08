Ibrahimovićeva urnebesna fotka, ali i komentar uz nju

Zlatan Ibrahimović ponovno je oduševio na društvenim mrežama.

Ovog puta fotografijom neobične masaže leđa nakon treninga u teretani.

Naime, po leđima mu je hodao njegov agent Mino Raiola.

Ibrahimović je cijelu situaciju popratio komentarom.

When your agent tries to squeeze every last penny out of you @MinoRaiola #nr1 pic.twitter.com/yvS8rsI6Gh