Hrvoje Maleš na misi za Torcidu poslao snažnu poruku i obukao majicu za Matu Prlića

BIVŠI predsjednik Hajduka Hrvoje Maleš stigao je jutros u Crkvu Svetog Dominika na misu za torcidaše uhićene nakon makljaže na autocesti.

Podsjetimo, Maleš je kao predsjednik Hajduka pokrenuo akciju protiv sudačke mafije i kao USKOK-ov pouzdanik prokazao Željka Širića i suradnike za primanje mita za pošteno suđenje te ih poslao u zatvor. U opdnos sa Širićem je ušao nakon što mu je moćni sudac spomenuo da Hajduk također ima dug za pošteno suđenje koji je potrebno vratiti.

Danas je Maleš došao pružiti podršku, kako kaže, onima koji su nevini završili iza rešetaka. Osuđuje napad na policiju, ali u izjavi za Dalmatinski portal ističe:

"Odgajam svoje da u policiji vide hrvatsku državu i mučenike iz Borova Sela. I to je svetinja. Ali nije u redu ni da nevini nastradaju, uvjeren sam da tamo ima nedužne djece, maturanata i ljudi kao što je moj prijatelja Mate Prlić", kazao je Maleš koji je na poklon dobio i majicu s natpisom podrške za Prlića, suvlasnika Dalmatinskog portala, urednika i novinara koji se nalazi u istražnom zatvoru.

Maleš ne propušta Hajdukove utakmice, pa će i večeras biti na Poljudu.

"Neka se ponovi 1987. godina!", kratko je kazao, podsjetivši na finale Kupa pokojne države koje su Hajduk i Rijeka odigrali u Beogradu, a splitski klub slavio je nakon maratonske serije jedanaesteraca.

Bio je to jedan od ključnih događaja iz sredine 80-ih koji je odredio osnos navijača Hajduka i Rijeke.

Zašto je 1987. godina tako važna je za odnos Rijeke i Hajduka

YU-Heysel". Tako je, podsjetimo, glasio jedan od naslova u novinama nakon utakmice Rijeke i Hajduka na Kantridi 1988. godine o kojoj se i danas priča. Sve do prekinutog finala Kupa Hrvatske 2000. godine, kada je na Poljudu gostovao Dinamo, neredi u Rijeci bili su najžešći ispad navijača splitskog kluba ikad viđen na našim stadionima. Nakon što je s Armadine tribine na njih doletjelo nekoliko baklji, torcidaši su krenuli u suludi proboj - tijelima su se zabijali u ogradu dok je nisu srušili i probili se do sektora gostujućih navijača gdje dolazi do sveopće makljaže. Tadašnja milicija nije ih mogla zaustaviti, a pamti se da je jedan pripadnik organa reda u neredima uboden injekcijom pa je nakon utakmice zatražio testiranje na AIDS. Svjedoci tvrde kako je od ugriza torcidaša ozlijeđen i policijski pas. Bio je to jedan od događaja koji će formirati rivalstvo navijača Hajduka i Rijeke i u novoj državi.

Počelo je godinu dana ranije, transferom tada mlade zvijezde Nenada Gračana iz Rijeke u Split i događajima na finalu Kupa u Beogradu, gdje je Hajduk slavio nakon dramatičnog i maratonskog raspucavanja jedanaesteraca u čak jedanaest serija. Navijači Rijeke ovome će dodati kako je Hajduku pomogao, a njima Kup oteo beogradski sudac Zoran Petrović. Hajdukovci će odgovoriti kako su Riječanima na tribini pomagale Delije kojima su riječi navijali prodavali baklje, a potom su zajedno navijali protiv splitskog kluba. Zato Riječane na Poljudu nerijetko dočekaju transparenti ispisani ćirilicom. Rivalstvo Hajduka i Rijeke nije umjetno, kao što to danas olako govore mlađi navijači, jer sredinom 80-ih dva kluba borila su se za trofeje i igrala u Europi, dok Dinama tada nije bilo u vrhu