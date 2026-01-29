Naši Portali
NEVJERICA

Hrvati poludjeli zbog skandaloznog poteza EHF-a: Ovako nešto nisu mogli zamisliti niti u ludilu!

Malmo: Navijači na tribinama prije utakmice Hrvatske protiv Slovenije u drugom krugu EHF Europskog prvenstva
Sanjin Strukic/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
29.01.2026.
u 10:17

Brojni Hrvati žele u Herning i sigurno bi nas bilo nekoliko tisuća, no izgleda da će malo sretnika ući u dvoranu, dok će Danaca biti u većinskom broju, njih oko 14 tisuća

Bliži nam se polufinale Eura i okršaj Hrvatske protiv Njemačke u borbi za finale turnira. Završnica se igra u danskom Herningu, u dvorani kapaciteta 15 tisuća ljudi, ali sve se čini da Hrvatska neće imati podršku previše navijača zbog još jednog 'genijalnog' poteza EHF-a koji je razljutio Hrvate koji su se spremali put Danske. 

EHF nije pustio u prodaju raspoložive ulaznice za polufinale i finale. Brojni Hrvati žele u Herning i sigurno bi nas bilo nekoliko tisuća, no izgleda da će malo sretnika ući u dvoranu, dok će Danaca biti u većinskom broju, njih oko 14 tisuća. Do završnih utakmica je ostalo nešto više od 24 sata, a na službenoj stranici EHF-a i dalje stoji rečenica koja je razljutila tisuće Hrvata.

'Currently not available.'

Lako je moguće da u petak gledamo polupraznu dvoranu na utakmici Hrvatske i Njemačke, a ona će se napuniti do vrha danskim navijačima od 20:30, kada Danska igra skandinavski derbi protiv Islanda. Danci su znali da će vrlo vjerojatno igrati polufinale, pa su još prije prvenstva kupili ulaznice.

Međutim, Nijemci se također nalaze u lošoj situaciji, a njima je Herning bliže nego nama u Hrvatskoj. Brojni Hrvati žive na sjeveru Njemačke, pa su htjeli potegnuti na finalni vikend Eura. Recimo, od Hamburga do Herninga je tek nekoliko sati vožnje automobilom, što je sasvim izvediv izlet da EHF opet nije 'zabriljirao'.

Šokantne vijesti: Ključni igrač Hrvatske izgubljen je za lov na medalju i nastavak Eura?!
Hrvatska rukometna reprezentacija rukomet EP rukomet 2026.

