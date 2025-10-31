Naši Portali
Ragbi

Hrvatskoj odgovara noćni termin, lako smo svladali Dansku

Autor
Damir Mrvec
31.10.2025.
u 22:07

Ragbijaši Hrvatske pobijedili su Dansku sa 36:26 u utakmici drugog kola Trophy divizije. Utakmica se igrala u noćnom terminu, s početkom u 20 sati, na igralištu u Makarskoj.

U odnosu na prvu utakmicu, koju smo izgubili u gostima kod Švedske, Hrvatska je bila jača za neke iskusne igrače, među kojima je najiskusniji, Nik Jurišić iz Mladosti, a velika su pojačanja Dražen Brčić-Šušak iz Sinja, Dylan Rowe iz Australije, Bojan Busselez iz Francuske...

Hrvatska s Danskom dugo nije igrala, Danci su tek ušli u Trophy diviziju iz niže, Conference zone i zato su nam večerašnji bodovi itekako ključni za ostanak.

Nakon Danske slijedi utakmica u Splitu protiv puno jače Češke. Zanimljivo je da Hrvatska nekoliko goidiman unatrwg niej igrala u Splitu.

Protiv Danske su igrali: Daniel Mau'u, Krešimir Čorić, Mateo Jukić, Marin Mužina, Tomislav Stipić, Martin Altamirano, Branimir Marović, Dražen Brčić-Šušak, Dylan Rowe, Dominik Đerek, Marko Livaić, Marko Buljac, Karlo Delo, Andrija Bašić, Bojan Busselez, Andrija Galić, Jason Newton, Niko Vranešević, Nik Jurišić, Ivan Prološčić, Nikola Pavlović, Matej Buljanović, Marko Grčić, Luka Prološčić, Ivano Šojić, Vinko Rudić, Luka Gudelj.

Ključne riječi
Nik Jurišić Trophy Series Makarska Ragbi

