Zrinka Ljutić: Kad sam osvojila Mali kristalni globus svi su me htjeli napiti no nisu uspjeli

Zrinka Ljutić, najbolja naša skijašica, i velika kandidatkinja za najbolju hrvatsku sportašicu u dva izbora (HOO i Sportske novosti), družila se u Arena Centru sa svojim hrvatskim poklonicima. Zrinka je bila središnja figura kampanje Atomica, najvećeg proizvođača skijaške opreme, nazvane "Najbolji start skijaške sezone".

Događaj se zbio u Intersportovoj prodavaonici u Arena Centru gdje smo od Matevža Žužeka, Atomicova šefa prodaje za Sloveniju i Hrvatsku, saznali da Atomic slavi 70. rođendan i da, za razliku od početne 1955. kada je proizvedeno samo 40 pari skija, danas proizvodi preko 400 tisuća pari skija godišnje za koju produkciju je zaslužno oko 1000 zaposlenika. A neke od njih koriste i ponajbolji svjetski skijaši i skijašice poput naše Zrinke ali i Mikaele Shiffrin, apsolutne rekorderke Svjetskog kupa sa 101 pobjedom.

Kao i obično, slalomska pobjednica Svjetskog kupa za prošlu sezonu, s veseljem se potpisivala na autogram kartu ali i slikala sa svojim fanovima. A i odradila je vrlo zanimljiv intervju kojeg je vodio kolega s HRT-a Bruno Kovačević.

A jedno od pitanja bilo je i na temu takozvanog "setupa" odnosno postavki opreme koji je Zrinki omogućio da već u prvoj sezoni na Atomicovim skijama osvoji Mali Kristalni globus.

- U skijanju se o "setupu" puno govori pa ispada da mi skijaši "ni za što" nismo krivi što, dakako, nije tako. No, jako je važno uskladiti pancerice, vezove i skije u čemu smo mi očito uspjeli. Osim toga, kroz taj proces traženja i testiranja naučila sam i puno o sebi.

Okuplja li se kada Atomicova natjecateljska elita?

- Dosta treniramo zajedno, idemo na neka događanja ili proslave a i testiramo skije zajedno i to u Reiteralmu. A tada s nama budu i Atomicovi inženjeri i serviseri koji prate kako se određeni modeli skija ponašaju na snijegu.

A samu Zrinku jako zanima kako će nakon povratka iz ozljede funkcionirati Leona Popović.

- Leona je izgubila skoro cijelu sezonu i jako mi je nedostajala. Nije lako trenirati sama a nas dvije smo si jako bliske i poticaj smo jedna drugoj.

Za očekivati je da će se njih dvije ove sezone družiti kao u Svjetskom kupu tako i na Zimskim olimpijskim igrama u Cortini d'Ampezzo na kojim će utrkama Zrinka voziti dvije discipline - slalom i veleslalom.

- Na toj stazi sam trenirala i ona je prilično blaga. No, voziti neke naizgled lagane staze zna biti i zahtjevne jer one ne dozvoljavaju pogreške a mali su razmaci između natjecatelja. Takvo što zna biti dvosjekli mač.

Na pitanje iz publike što od svog olimpijskog nastupa očekuje, Zrinka je odgovorila ovako:

- Ne očekujem ništa a želim medalju. No, do Zimskih olimpijskih igara ima puno vremena i dosta važnih utrka.

Kako tempirati formu za ostvarenje olimpijskog sna? Pitali smo to oca i trenera Amira Ljutića.

- Nećemo gađati formu za Olimpijske igre jer si vi u našem sportu ne možete dozvoliti nekoliko neuspjeha u ranijoj fazi sezone kako biste ciljali formu za veljaču. Jer, mali bodovni ulov vas može stajati startnog broja.

Kad će u svoj program uvrstiti i treću disciplinu? To je bilo pitanje za Zrinku.

- Puno se govori o tome da onaj tko želi ozbiljno kandidirati na osvajanje Velikog Kristalnog globusa mora imati i treću disciplinu. No, pri tome možete upasti u klopku da vam se dogodi da onda pate ove dvije discipline u kojima ste dobri. Krajnji cilj jest pobjeđivati a jednog dana i jurišati na ukupnu pobjedu u Svjetskom kupu no treća disciplina traži puno vremena. Ovog časa bio bi to preveliki raskorak i zato mi je bolje da popravim veleslalom i održim slalom a tek onda da uvedem i superveleslalom.

Najzanimljivije pitanje stiglo je iz publike a bilo je na temu obećanog opijanja pri preuzimanju Globusa za ukupnu slalomsku pobjedu.

- Jeste li se onda doista napili prvi put u životu kako ste najavili?

- Nisam, svi su me htjeli napiti no ja sam se predobro osjećala i nisam htjela pokvariti taj osjećaj. Kako smo već sljedeći dan putovali pa sam se morala spremati, a nemam iskustava s mamurlukom, nisam htjela da me nose na aerodrom - našalila se Zrinka.