Hrvatskoj će biti jako teško, s ovim rosterom bolje da nismo dobili pozivnicu

Za točno tjedna dana hrvatska ženska rukometna reprezentacija odigrat će prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu koje će se igrati u Nizozemskoj i Njemačkoj. Naša reprezentacija smještena je u Rotterdamu gdje će odigrati utakmice skupine A protiv Danske, Rumunjske i Japana. S obzirom na sastav kojim raspolaže izbornik Ivica Obrvan možda je bolje da nismo dobili pozivnicu za SP. Naime, roster je prilično slabašan unatoč brojnim ozljedama i otkazima. I neće biti krivo ako napišem da je ovo možda i najslabija reprezentacija koja je ikad igrala na jednom velikom natjecanju, pogotovo na svjetskom prvenstvu.

Đelekovčan novo ime

Najnoviji otkaz je Kristina Prkačin, lijevi vanjski Podravka Vegete. Ona je otputovala s reprezentacijom u Poreč ali nažalost njezina ozlijeda je takve prirode da neće moći igrati. Umjesto nje Obrvan je pozvao Taru Đelekovčanin, juniorsku reprezentativku hrvatske koja s velikim uspjehom nastupa ove sezone za Lokomotivu.

Objektivno, teško ćemo u skupini izaći na kraj s Danskom i Rumunjskom. Prva reprezentacija je sam vrh svjetskog rukometa i kandidat za medalju na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu, Rumunjska ima jaku ligu, možda i najjaču u Europi i bez obzira što nema više Neagu i dalje imaju jaku reprezentaciju. Japan u zadnje vrijeme jako puno ulaže u ženski rukomet i bojim se da će njihova brzina za nas biti velika prepreka. Naravno, bilo bi sjajno kada bi se plasirali u drugi krug. To bi bio ogroman uspjeh i to bi značilo i tri nove, jake utakmice. Ako budemo posljednji u skupini ne idemo doma. Moramo ostati na turniru i boriti se za trofej pobjednika President kupa. U konkurenciji s Urugvajom, Paragvajem, Kinom, Iranom, Egiptom, Kinom, Kubom i Kazahstanom bit ćemo ipak favoriti za "kantu". Bit ćemo jedina europska reprezentacija u konkurenciji s reprezentacijama iz Azije, Južne Amerike i Afrike. Otežavajuća okolnost je što ćemo se morati preseliti u Hertogenbosch koji doduše nije daleko do Rotterdama, samo sat vremena vožnje autobusom. U slučaju prolaska skupine ostali bi u Rotterdamu i to sve do kraja.

Nastup u Nizozemskoj bit će deveto svjetsko prvenstvo za našu reprezentaciju. Prvi izlazak na veliku scenu dogodio se 1995. godine. Rukometašice koje su tada istrčale na teren nosile su na svojim leđima ne samo očekivanja sportske javnosti, već i snove cijele nacije. Taj debitantski nastup bio je ključan za stjecanje iskustva, za shvaćanje razine natjecanja i za postavljanje temelja za ono što će uslijediti samo dvije godine kasnije. A onda se dogodila 1997. godina i Svjetsko prvenstvo u Njemačkoj. Generacija predvođena nekim od najvećih imena koje je Hrvatska ikada imala, odigrala je turnir iz snova i ostvarila rezultat koji do danas ostaje najbolji plasman u povijesti naših nastupa. Osvojeno šesto mjesto u svijetu bilo je ravno senzaciji.Nakon povijesnog uspjeha u Njemačkoj, uslijedila su desetljeća u kojima je reprezentacija prolazila kroz različite faze, od bljeskova koji su podsjećali na slavne dane do bolnih prizemljenja i razdoblja tranzicije.

Zadnje četvrtfinale 2011.

Smjene generacija, promjene u stručnom stožeru i sve jača konkurencija na svjetskoj razini utjecali su na rezultatsku krivulju. Bilo je tu nastupa koji su budili nadu, ali i onih koji su završavali razočaranjem. Posljednji nastup prije nadolazećeg prvenstva, na kojem je osvojeno 14. mjesto, realan je pokazatelj trenutnog odnosa snaga i izazova s kojima se reprezentacija suočava. Poslejdnji plasman u četvrfinbale imali smo prije 14 godina....