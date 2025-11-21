Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 206
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#POŽAR VJESNIKA
#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
Poslušaj
Prijavi grešku
RUKOMET

Hrvatska poražena u prvom kolu Croatia Cupa

Slavonski Brod: Kvalifikacije za SP rukometašica, Hrvatska - Slovačka
Ivica Galovic/PIXSELL
VL
Autor
Zvonimir Matić/Hina
21.11.2025.
u 19:53

U subotu na Croatia Cupu igraju Poljska i Senegal, a turnir će završiti u nedjelju susretom Hrvatske i Poljske

Hrvatska ženska rukometna reprezentacija u svom je prvom nastupu na Croatia Cupa u Novigradu izgubila od Senegala sa 27-29 (12-14).

Hrvatska je imala vodstvo samo na početku susreta, sve ostalo vrijeme prednost je bila na strani službeno druge afričke reprezentacije.

Izbornik Dalić spremio iznenađenje za Crnu Goru: Dvojica počinju prvi put nakon SP-a u Kataru

Sa sedam pogodaka najučinkovitija u sastavu Hrvatske bila je Tina Barišić, dok je kod Senegala prvo ime bila Dounia Abdourahim također sa sedam pogodaka.

U subotu na Croatia Cupu igraju Poljska i Senegal, a turnir će završiti u nedjelju susretom Hrvatske i Poljske.

Croatia Cup jedini je pripremni turnir pred nstup na Svjetskom prvenstvu na kojem će Hrvatska igrati u skupini A u Rotterdamu protiv Rumunjske (27. studenoga), Danske (29. studenoga) i Japana (1. prosinca). Prolazak u drugi krug osigurat će tri prvoplasirane reprezentacije iz skupine.
Ključne riječi
Croatia Cup Senegal Hrvatska ženska rukometna reprezentacija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja