VELIKI RIVAL

Karabatić počeo plakati kada je čuo hrvatsku himnu: Objasnio je zbog čega su mu krenule suze

Zagreb: Konferencija za medije nakon 13. kolo EHF Lige prvaka, RK Zagreb - PSG
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Stjepan Meleš
21.11.2025.
u 13:19

Nikola je također bio u hrvatskoj prijestolnici, a za njega, bio je to povratak u dvoranu koju dobro pamti po finalu Svjetskog prvenstva odigranog 2009. u Hrvatskoj kada su uzeli naslov

Novo europsko prvenstvo nam je pred vratima, za manje od dva mjeseca počet će turnir u Danskoj, Norveškoj i Švedskoj, a na veliko natjecanje će s puno ambicija otići hrvatski reprezentativci, srebrni sa svjetskog prvenstva kojem je na početku ove godine jedan od domaćina bila Hrvatska. Momčad koju s klupe vodi Dagur Sigurdsson ide na Euro s velikim ambicijama, a velike ambicije imat će i Francuska, koja brani europski naslov osvojen na početku prošle godine u Njemačkoj. Na putu do tog naslova su u francuskom dresu bili su Nikola Karabatić i brat Luka, koji su protiv Hrvatske imali brojne epske utakmice.

Nikole i Luke više nema u francuskom reprezentativnom dresu, Nikola je završio svoju veliku igračku karijeru, a za obojicu su ostale uspomene iz bogate karijere. Za RTL televiziju, Luka se ovoga tjedna prisjetio kako je izgledalo njegovo posljednje iskustvo kada je igrao za Francusku protiv Hrvata, lani u polufinalu Svjetskog prvenstva u Areni Zagreb, kada su hrvatski reprezentativci slavili veliku pobjedu od 31:28.

- Ja nikad ne zaboravljam poraze, takve još manje, ali eto, sada kada gledam na to godinu dana kasnije, ipak je to bilo lijepo iskustvo. Iako smo izgubili, ja mislim da je to bila najluđa atmosfera koju sam ikad doživio. Stvarno nešto posebno - rekao je na RTL-u mlađi Karabatić.

Poznatiji i uspješniji brat, Nikola, utakmicu u Zagrebu pratio je s tribina. Nikola je također bio u hrvatskoj prijestolnici, a za njega, bio je to povratak u dvoranu koju dobro pamti po finalu Svjetskog prvenstva odigranog 2009. u Hrvatskoj kada su uzeli naslov. Tada su Nikoli krenule i suze zbog Hrvatske, zbog tate Branka, inače rođenog u Vrsinu kod Trogira.

- Sjećam se kada su se pjevale himne, znam kako je bilo teško mojem tati. Sin mu je igrao protiv Hrvatske u finalu Svjetskog prvenstva. Kada je počela himna, a himna Hrvatske je jako lijepa, počeo sam plakati. Bilo je to stvarno čudno i vidio sam kako mi se osjećao otac, o njemu sam razmišljao - otkrio je jednom Nikola. 

Kupnja