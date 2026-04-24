Mlada brazilska zvijezda upitna za Svjetsko prvenstvo

Za brazilskog krilnog igrača Estevao Willian Almeida de Oliveira Goncalvesa (19), poznatijeg kao Estevao završila je sezona, objavio je engleski premierligaš Chelsea. Nagađa se kako bi mladi Brazilac mogao propustiti i nadolazeće Svjetsko prvenstvo.

"Nažalost, Estevao neće igrati za nas ove sezone. Bit će odsutan neko vrijeme. To je stvarno nesretno, posebno za nekoga tako mladog i talentiranog," kazao je Calum McFarlane, privremeni menadžer "Bluesa".

Što se tiče njegovih šansi da bude spreman za World Cup koji počinje 11. lipnja, McFarlane nije mogao ponuditi nikakve detalje.

"Iskreno, nisam siguran. Znam da se nada da će moći igrati na Svjetskom prvenstvu, ali ne znam ništa više od toga," dodao je.

Mladi napadač, koji je stigao prošlog ljeta iz Palmeirasa, zadobio je ozljedu mišića prošli vikend tijekom poraza od Manchester Uniteda.

Igrač, koji je u petak proslavio 19. rođendan, postigao je pet golova u 11 nastupa za reprezentaciju.