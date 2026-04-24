Uefa suspendirala Prestiannija na šest utakmica

Disciplinska komisija Europske nogometne federacije (UEFA) suspendirala je napadača Benfice na šest utakmica, od koje su tri uvjetno, zbog diskriminirajućeg i homofobnog ponašanja, objavila je krovna nogometna organizacija Starog kontinenta.

"UEFA-ino kontrolno, etičko i disciplinsko tijelo odlučilo je suspendirati igrača Benfice Gianlucu Prestiannija na ukupno šest utakmica kluba ili reprezentacije zbog diskriminirajućeg, tj. homofobnog ponašanja. Suspenzija za tri od ovih utakmica podliježe probnom roku od dvije godine, počevši od datuma ove odluke," objavila je UEFA.

Kako je jednu već odslužio, Prestianni će morati odslužiti još dvije utakmice suspenzije u europskom natjecanju ili dresu reprezentacije, pod uvjetom da u razdoblju od dvije godine ne ponovi prekršaj.

Podsjetimo, brazilski reprezentativac Vinicius Jr. optužio je Argentinca za rasističku uvredu tijekom prve utakmice play-offa Lige prvaka igrane u Lisabonu. Utakmica, koju je Real Madrid dobio 1-0, prekinuta je na desetak minuta nakon što se brazilski napadač Vinicius Junior požalio da ga je Argentinac navodno nazvao “majmunom”.

Prestianni je nakon utakmice odbacio optužbe putem svog Instagram profila. U objavi je naveo kako nikada nije izgovorio rasističke uvrede te je poručio da će surađivati s nadležnim tijelima kako bi se utvrdila istina.

UEFA je zatražila od FIFA-e produljenje suspenzije diljem svijeta, što znači da bi Prestianni mogao propustiti Svjetsko prvenstvo.