Hrvatski reprezentativac spasio velikana od neviđene blamaže

Ako ste mislili da samo Dinamo tako može pasti u drugom poluvremenu, onda ste se grdno prevarili. Šteta je ako niste pogledali susret Fulhama i Manchester Citya u 14. kolu engleskog prvenstva, bila je to prava golijada.

Sve je išlo na 'mlin' Cityu za kojeg je cijelu utakmicu odigrao Joško Gvardiol, imali su gosti 30 u prvom poluvemenu. Haaland je zabio za 1:0 u 17. minuti, s tim je pogotkom ispisao povijest Premier lige jer je postao najbrži igrač koji je stigao do 100 pogodaka u najjačem razredu engleskog nogometa. Za taj mu je pothvat trebalo 111 utakmica, dok je prijašnji rekorder Alan Shearer do stotke stizao u 124 nastupa.to je njegov stoti pogodak u premijer ligi, potom se otišlo na 3:0 i činilo se da je tu kraj priči. No, u sudačkoj nadoknadi Fulham je uspio smanjiti i probuditi nekakvu nadu.

No, onda je krenula drama, Fulham se dovukao do 4:5 i opasno prijetio da ukrade bod, i bio je tome jako blizu. Naime,u 98. minuti , Gvardiol je napravio ključan obrambeni potez kada je očistio s gol-linije udarac Joshue Kinga, spašavajući gotovo siguran pogodak. Njegovu sjajnu reakciju možete pogledati OVDJE.

City nakon ove pobjede ima dva boda manje od vodećeg Arsenala, ali i utakmicu više, dok je Fulham ostao na 15. mjestu sa 17 bodova.