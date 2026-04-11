PRIJATELJSKA UTAKMICA

Hrvatski ragbijaši izgubili od Meksika u Splitu

Zvonimir Matić/Hina
VL
Autor
Zvonimir Matić/Hina
11.04.2026.
u 14:43

Hrvatska ragbijaška reprezentacija u Splitu je u prijateljskoj utakmici izgubila od Meksika 17-33 (12-7), a ovaj susret je i povijesni jer prvi je put Hrvatska igrala protiv izvaneuropske selekcije

Bila je to odlična provjera našim ragbijašima uoči posljednje utakmice sezone Trophy divizije Kupa nacija i gostovanja u Litvi iduće subote, koje izravno odlučuje tko će ispasti u nižu, Conference diviziju, a ujedno je bio i debi na klupi novog izbornika Tončija Buzova. Buzov je dosad asistirao Anthonyju Poši, a sad je preuzeo kormilo, dok je njegov pomoćnik postao Niccolo Fadalti. 

Hrvatska je u šarenom sastavu odlično parirala bolje rangiranom suparniku (Meksiko je na svjetskoj ljestvici 38., a Hrvatska 51.). Gosti su poveli u 5. minuti polaganjem Caballera i pretvaranjem Alvareza, ali u drugoj polovici prvog dijela naši su preokrenuli rezultat. U 17. minuti je Ivan Prološčić smanjio na 5-7, u 32. je Luka Prološčić zabio, a Niko Vranešević pretvorio za 12-7, a u 37. su Meksikanci ostali i s igračem manje zbog žutog kartona. No, u tih deset minuta naši nisu iskoristili brojčanu prednost i u 48. minuti Gaivan zgoditkom i Alvarez pretvaranjem vratili su prednost Meksikancima na 12-14. U 56. je pogodio i Olivo, a Alvarez pretvorio za 12-21, dok je u 73. zabio Zuzaeta za 12-26. Jan Vlašić je u 77. minuti smanjio na 17-26, ali u zadnjoj minuti Meksikanci su potvrdili pobjedu zgoditkom i pretvaranjem Ramosa za konačnih 17-33.

"Zadovoljan sam, pogotovo prvim poluvremenom, a za Litvu će nam se priključiti neki važni igrači", rekao je izbornik Buzov. 
