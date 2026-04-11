GOLF

Rory McIlroy na najboljem putu ka obrani naslova na Mastersu

The Masters
Kylie Cooper/REUTERS
VL
Autor
Zvonimir Matić/Hina
11.04.2026.
u 10:06

McIlroy, koji je lani u Augusti kompletirao karijerni "grand slam", sjajno je odigrao oba prva dana natjecanja, pogotovo na zadnjih devet rupa

Golfer iz Sjeverne Irske Rory McIlroy na najboljem je putu da obrani naslov pobjednika na Mastersa u Augusti, prvom "majoru" sezone, nakon prva dva od ukupno četiri dana natjecanja vodeći je s čak šest udaraca prednosti u odnosu na drugoplasirane Amerikance Sama Burnsa i Patricka Reeda.

McIlroy, koji je lani u Augusti kompletirao karijerni "grand slam", sjajno je odigrao oba prva dana natjecanja, pogotovo na zadnjih devet rupa. U četvrtak je ostvario rezultat od 67 udaraca, a u petak 65 na terenu za koji je standard postavljen na 72. 

Ukoliko u subotu i nedjelju ne izgubi ovu veliku prednost, McIlroy će postati tek četvrti igrač u 90-godišnjoj povijesti ovog turnira koji je uspio obraniti naslov pobjednika, dosada je to uspjelo samo Jacku Nicklausu (1965 i 1966), Nicku Faldu (1989 i 1990) i Tigeru Woodsu (2001 i 2002).

Najbolji golfer svijeta i pobjednik Mastersa iz 2024. Amerikanac Scottie Scheffler nakon prva dva dana zauzima skromno 24. mjesto sa čak 12 udaraca zaostatka za McIlroyem.
