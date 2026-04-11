SNJEŽANA BIČAK

Energetska neovisnost može, nuklearni reaktori ne

Snježana Bičak
11.04.2026.
u 15:00

Dovoze nam opasan otpad iz inozemstva i ilegalno ga skladište, dopuste gradnju kemijske tvornice bez studije utjecaja na okoliš... Nije čudo da smo skeptični

Energetska neovisnost države, u kojem je već opsegu moguća, u današnje je vrijeme iznimno važna. Suočeni smo sa stalnim ratnim sukobima koji, kao po planu, kako se pale ili gase, tako i podižu i spuštaju cijenu nafte, a onda i svih ostalih troškova. I dok određena kasta na toj igri zarađuje, ostatak pijuna koji su, kao i u šahu, zapravo većina, nastoji ojačati svoju poziciju kako ne bi bili toliko osjetljivi na pomicanja glavnih igrača po šahovskoj ploči. Energetskoj neovisnosti sada teži čitava Europska unija pa je tako i naš premijer Andrej Plenković rekao da Hrvatska pripada skupini od šesnaest država članica EU koje podržavaju korištenje nuklearne energije. Imamo mi i snagu vjetra i vodu koju možemo upogoniti za proizvodnju električne energije, suvlasnici smo i Nuklearne elektrane Krško, no Hrvatska planira napraviti i najmanje tri mala modularna reaktora.

Istra Boris Miletić Andrej Plenković nuklearna elektrana

Scuderia
16:20 11.04.2026.

Mene smeta kada su ljudi za nešto, ali onda dodaju "ne u mojem kraju". Želimo da hrvatska ima industriju, "ali ne u mome kraju". Želite li imati dovoljno prostora za smetlište? Da, ali ne u mome kraju.

